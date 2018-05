AS Kembali Kenakan Bea Masuk Anti Dumping Pada Produk Karbon dan Kawat Baja Korsel

Komisi Perdagangan Internasional AS (USITC) memutuskan untuk mengenakan bea masuk anti dumping atas produk karbon dan kawat baja Korea Selatan. USITC mengenakan langkah tersebut kepada 5 negara termasuk Korea Selatan, Italia, Turki, Spanyol, dan Inggris mulai hari Selasa (1/5/18). Menurut USITC, produk karbon dan kawat baja dari negara-negara tersebut merugikan industri terkait di AS.



Kementerian Perdagangan AS mulai melakukan investigasi terhadap 10 negara mengenai kegiatan anti dumping pada bulan Maret tahun 2016 lalu. Menurut hasil investigasi dan keputusan terakhir USITC, pihaknya mengenakan bea masuk anti dumping 41% terhadap produk tersebut. AS juga mengenakan tarif sebesar 147,63% pada produk yang sama buatan Inggris. Keputusan tersebut dikeluarkan hanya selang satu hari setelah Trump mengumumkan pembebasan tarif tinggi pada tanggal 1 Mei lalu. Akibatnya, ada pihak yang mempertanyakan alasan mengapa negosiasi antara Korea Selatan-AS yang sebelumnya telah menyepakati membebaskan tarif tinggi terhadap produk besi dan baja Korea Selatan menjadi tidak diberlakukan. Alasannya adalah pengenaan tarif anti-dumping pada produk terpisah, dapat diterapkan pada produk baja lainnya.



Perusahaan produksi besi dan baja Korea Selatan termasuk POSCO berencana meminta penilaian ulang oleh otoritas AS. Menurut data dari Bea Cukai, produk karbon dan kawat baja Korea Selatan berada di bawah 1% dari total produk yang diekspor ke AS, sehingga dampaknya terhadap perusahaan baja domestik relatif kecil. Namun demikian, tindak balasan yang sesuai harus dilakukan karena ada kemungkinan keputusan kali ini dapat diterapkan di produk lain.