Korea Utara Mulai Membongkar Lokasi Uji Nuklir, Pompeo Menjamin Denuklirsasi Tanpa Penundaan

CBS News, AS mengutip sumber dari badan intelijen AS memberitakan bahwa Korea Utara mulai membongkar kabel terowongan lokasi uji nuklir di negaranya. Disebutkan bahwa pembongkaran kabel itu merupakan tindakan pertama untuk menutup lokasi uji coba nuklir, namun tidak menyebut secara rinci. Lokasi uji nuklir yang disebut terletak di daerah Punggye-ri, propinsi Hamgyong Utara yang menjadi tempat uji coba 6 nuklir Korea Utara dalam kurun 9 Oktober 2006 hingga 3 September 2017.



Pemimpin Korea Utara Kim Jong-un telah menyampaikan komitmen untuk menutup lokasi uji nuklir dalam pertemaun KTT antar-Korea pekan lalu. Pihaknya mengatakan proses penutupan lokasi uji nuklir akan dibuka di hadapan pakar dan wartawan dari Korea Selatan dan AS. Terkait hal itu, presiden Korea Selatan Moon Jae-in telah meminta kepada PBB untuk ikut memeriksa langsung penutupan lokasi uji nuklir Korea utara.



Sementara itu, menteri luar negeri baru AS Mike Pompeo kembali memastikan tujuan pertemuan antara Korea Utara dan AS dalam pidato upacara pelantikan sebagai menteri baru pada tanggal 3 Mei. Pompeo menegaskan tujuan pertemuan itu untuk membongkar program senjata pemusnah masal yang permanen, terverfikasi dan menyeluruh, tanpa penundaan. Pihaknya menargetkan program senjata nuklir Korea Utara akan dibuang secara utuh dan lengkap, dan dilaksanakan sesegera mungkin.



Pompeo menegaskan, dalam menegakkan denuklirisasi secara penuh pihaknya tidak akan mengulang kesalahan masa lalu. Selama pembicaraan denuklirisasi dengan Korea Utara, Wahington memastikan tidak akan mencoba kesepakatan yang gagal untuk mencapai target dasar AS, yakni pembuangan program nuklir yang permanen, terverifikasi dan menyeluruh.



Sementara itu, Kementerian Luar Negeri AS juga turut mengecam kondisi HAM Korea Utara dalam pernyataan terkait Pekan Kebebasan Korea Utara. Washington terus menekan Pyongyang, terutama menjelang rencana pertemuan puncak pimpinan antara Korea Utara dan AS.