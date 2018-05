Penasihat Presiden: Pasukan AS harus tetap berada di Korea Selatan, meksi perjanjian damai tercapai

Penasehat Kepresidenan Moon Chung-in menyatakan dirinya tidak pernah mengklaim bahwa pasukan AS harus ditarik mundur dari Korea Selatan. Sebelumnya media AS mengutip pendapat Moon yang menyatakan akan sulit membenarkan kehadiran pasukan AS di Korea Selatan jika perjanjian damai telah ditandatangani. Pertanyaan tersebut telah menyebabkan kebingunan masyarakat.



Oleh karena itu pada hari Rabu (3/5/18) Moon mengkonfirmasi pendapatnya dengan mengungkapkan harapan agar pasukan AS tetap ditempatkan di Korea Selatan. Pihaknya menjelaskan keberadaan pasukan AS di Korea Selatan perlu untuk menciptakan keamanan strategtis di Asia Timur Laut dan stabilitas politik didalam negeri, meski perjanjian damai telah ditandatangani. Kepada wartawan Moon menjelaskan kesalahpahaman terkait pernyataan sebelumnya dan menyatakan mendukung kehadiran pasukan AS di Korea Selatan.



Setelah muncul perseteruan tentang isu pasukan AS tersebut, presiden Moon Jae-in secara jelas menerangkan langsung bahwa keberadaan pasukan AS di Korea Selatan berkaitan dengan kerjasama aliansi antara Korea Selatan dan AS. Presiden menambahkan keberadaan mereka tidak ada hubungannya dengan penandatanganan perjanjian damai. Kantor kepresidenan telah memberikan peringatan kepada Moon Chung-in, dengan menyampaikan pernyataan presiden.



Moon Chung-in mengatakan dirinya menilai bahwa Seoul harus mengambil langkah hati-hati pada momen kritis pasca KTT. Pihaknya menduga politisi konservatif berpendapat pemimpin Korea Utara Kim Jong-un mungkin menginginkan penarikan pasukan AS sebagai balasan atas berlangsungnya hubungan diplomatik Korea Utara dan AS. Moon menambahkan, mantan menteri luar negeri AS Henry Kissenger telah mengatakan kepadanya bahwa AS mungkin membahas masalah pasukan AS di Korea Selatan, namun pasukan AS akan tetab berada di Korea Selatan jika Seoul memintanya. Moon mengklaim hanya berniat untuk menunjukkan pentingnya kesepakatan internal Korea Selatan.



Pada hari yang sama, kementerian pertahanan AS mengatakan posisi dan tugas mereka tidak mengalami perubahan. Sebelumnya menteri pertahanan AS James Mattis pernah mengatakan kemungkinan membahasnya dengan pihak Korea Utara.