Produktivitas tenaga kerja di Korea Selatan rendah di antara negara OECD

Produktivitas tenaga kerja di Korea Selatan tercatat rendah di antara negara-negara anggota Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD). Menurut statistik OECD, PDB per jam kerja di Korea Selatan untuk tahun 2017 mencapai 34,3 dolar Amerika, naik 1,4 dolar dibanding dengan tahun sebelumnya. PDB per jam kerja di Korea Selatan terus meningkat setiap tahun, sejak menembus level 30 dolar untuk kali pertama pada tahun 2011. Hal ini dipengaruhi oleh berkurangnya pemakaian tenaga kerja sejalan dengan restrukturisasi industri, dan juga penggairahan sektor perumahan.



Meskipun PDB per jam kerja terus membaik, produktivitas tenaga kerja di Korea Selatan sangat rendah dibandingkan negara-negara maju. Korea Selatan berada di peringkat ke-17 dari 22 negara anggota OECD yang melaporkan datanya. Hanya ada lima negara yang lebih rendah daripada Korea, yakni Portugal, Hongaria, Estonia, Yunani dan Latvia. Selain itu, posisi tersebut dinilai tidak sesuai dengan ukuran ekonomi Korea Selatan. Menurut Bank Dunia, tingkat PDB Korea Selatan pada tahun 2016 tercatat sebesar 1 triliun 411,2 miliar dolar, berada di urutan ke-11 di dunia.



Salah satu faktor penyebab rendahnya produktivitas tenaga kerja di Korea Selatan adalah tingginya jam kerja malam. Berdasarkan standar OECD, jam kerja tahunan per pekerja di Korea Selatan mencapai 2.069 jam untuk tahun 2016. Angka itu 305 jam lebih tinggi dari rata-rata OECD sebesar 1.764 jam. Sebagai contoh, jam kerja tahunan per pekerja di Jerman ternyata paling rendah sebesar 1.363 jam, tetapi produktivitas tenaga kerja di Jerman dua kali lipat produktivitas Korea Selatan. Tidak dapat dipungkiri, produktivitas tenaga kerja per jam di Korea Selatan turun karena waktu kerja yang lama. Secara khusus, waktu kerja malam dinilai sangat menurunkan produktivitas tenaga kerja per jam.