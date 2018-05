Presiden Moon: Perbaikan Hubungan Antar-Korea Berdasarkan Kesepakatan Denuklirisasi

Presiden Moon Jae-in menegaskan bahwa denuklirisasi di Korea Utara adalah syarat mutlak untuk memperbaiki hubungan dua Korea. Oleh karena itu, selain kerjasama antara Korea Selatan, AS, dan Jepang, Korea Utara dan Jepang juga perlu menormalkan hubungan melalui dialog. Presiden mengungkapkan hal tersebut dalam wawancara tertulis dengan media Jepang, Yomiuri Shimbun, jelang KTT antara Korea Selatan, China dan Jepang. Menurutnya, penyediaan langkah praktis untuk denuklirisasi di KTT antara Korea Utara dan AS sangatlah penting.



Presiden Moon Jae-in meletakkan harapan tinggi atas KTT antara Korea Utara dan AS karena secara langsung menegaskan tekad kuat dari Kim Jong-un untuk melaksanakan denuklirisasi. Hal tersebut dapat menjadi landasan positif dalam menyukseskan KTT tersebut. Moon mengatakan pihaknya akan menjalankan segala peranan agar Korea utara dan AS dapat mencapai kesepakatan dan meningkatkan kepercayaan sekaligus bekerjasama dengan dunia internasional termasuk Jepang.



Moon juga menekankan bahwa Korea Utara dan AS memerlukan dialog untuk menormalkan hubungan antar-negara. Presiden Moon telah menyampaikan pendapat PM Shinzo Abe untuk menormalkan hubungan dengan Korea Utara, dan Kim Jong-un juga menanggapi setuju untuk berdialog dengan Jepang. Moon juga meminta kerjasama dan dukungan Jepang untuk mencapai perdamaian permanen di Semenanjung Korea, sekaligus tetap bekerjasama untuk memecahkan masalah penculikan warga Jepang oleh Korea Utara.



Presiden memiliki ekspektasi tinggi atas pelaksanaan KTT Korea Selatan, China dan Jepang pada Rabu (9/5/18) besok. Sebelumnya, sejak bulan November tahun 2015 lalu, tiga negara tidak dapat melaksanakan KTT trilateral akibat buruknya hubungan antara China dan Jepang, ditambah memburuknya kondisi politik Korea Selatan akibat kasus pemakzulan Presiden Park Geun-hye. Namun, perubahaan situasi di Semenanjung Korea baru-baru ini memberi pengaruh besar pada pembukaan KTT tiga negara. China dan Jepang ingin mengambil bagian dalam menyelesaikan masalah Semenanjung Korea, sementara Korea Selatan juga memerlukan kerjasama dua negara tersebut. Banyak pihak memperhatikan kerjasama dan keterlibatan tiga negara dalam pelaksanaan KTT kali ini.