AS Memutuskan Keluar dari Perjanjian Nuklir Iran

Presiden AS Donald Trump pada hari Selasa(8/5/18) waktu setempat secara resmi mengumumkan bahwa AS keluar dari Perjanjian Nuklir Iran akibat tuduhan kecurangan. Langkah AS tersebut sekaligus memiliki makna untuk memberi tekanan tinggi kepada Korea Utara jelang KTT antara Korea Utara dan AS. Presiden Trump menarik diri dari perjanjian tersebut meskipun menuai protes dari negara-negara aliansi di Eropa. Trump berargumen bahwa pihaknya memiliki bukti terkait kebohongan Iran. Perjanjian Nuklir Iran adalah kesepakatan sepihak yang mengerikan dan sejak awal seharusnya tidak dapat dilaksanakan.



Sebelumnya, enam negara termasuk AS, Inggris, Perancis, Jerman, Rusia, China dan Iran telah menandatangani Perjanjian Nuklir Iran pada Juli 2015 di bawah pemerintahaan Barack Obama. Perjanjian itu memuat kesepakatan Iran untuk membuang program pengembangan nuklir dengan enam negara menghapus sanksi ekonomi kepada Iran. Setelah menarik diri dari perjanjian tersebut, AS akan mengenakan sanksi ekonomi ketat bagi Iran.



Presiden Trump sering mengutarakan niat pencabutan perjanjian karena tidak memiliki aturan atau isi untuk membuang program rudal balistik dari Iran. Menurutnya, tidak akan ada perdamaian setelah Perjanjian Nuklir dan anggaran militer di Iran meningkat 40%. Beberapa pihak menafsirkan langkah Trump tersebut memiliki target utama Korea Utara. Penasihat Dewan Keamanan Nasional AS John Bolton mengatakan penarikan AS dari Perjanjian Nuklir menjadi pesan kepada Korea Utara yang mengisyaratkan pihaknya tidak akan menerima kesepakatan yang tidak lengkap.



Penarikan diri AS dari Perjanjian Nuklir Iran menekankan tekad kuat AS untuk tidak mengizinkan pengembangan nuklir di negara manapun. AS akan menerapkan prinsip serupa dalam negosiasi nuklir dengan Korea Utara. Dengan kata lain, AS akan mewujudkan "pembongkaran permanen, dapat diverifikasi dan tidak dapat diubah" atau PVID.