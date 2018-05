Kim Jong-un Kunjungi Dalian untuk Temui Presiden China

Pemimpin Korea Utara Kim Jong-un mengunjungi China pada tanggal 7 dan 8 Mei untuk bertemu dengan Presiden China Xi Jinping. Pertemuan tersebut yang merupakan pertemuan kedua dalam waktu 40 hari sejak bulan Maret lalu. Mereka menggelar pertemuan tersebut di Dalian, China dengan didampingi tokoh-tokoh diplomatik antara dua negara.



Pertemuan kali ini menghadirkan anggota Komite Tetap Biro Politik Komite Sentral Partai Komunis Cina Wang Huning, Penasihat Dewan Negara China untuk Urusan Luar Negeri Yang Jiechi dan Kepala Urusan Internasional Partai Komunis China Song Tao. Sementara itu dari pihak Korea Utara menghadirkan Menteri Luar Negeri Korea Utara Ri Yong-ho dan Wakil Ketua Komite Sentral Partai Buruh Korea Utara Kim Yong-chol.



Presiden Xi menilai perkembangan situasi Semenanjung Korea berperan dalam meredakan situasi dan memecahkan masalah politik. Dia juga mendukung denuklirisasi di Semenanjung Korea dan pemecahan masalah melalui dialog antara Korea Utara dan AS. Dalam pertemuan tersebut Kim juga menyatakan denuklirisasi Semenanjung Korea secara tegas apabila negara-negara terkait menghapus kebijakan permusuhan dan ancaman terhadap Pyongyang. Pihaknya menambahkan, perdamaian dapat tercapai jika masing-masing negara mengambil langkah yang penuh tanggung jawab secara bertahap dan bersamaan.



Menjelang KTT antara Korea Utara dan AS, kerjasama erat antara negara terkait semakin ketat. AS memperluaskan pengertian denuklirisasi menjadi segala jenis senjata pemusnah massal, termasuk senjata kimia dan nuklir. Jepang juga akan mengangkat kasus penculikan warga Jepang oleh Korea Utara serta penggunaan misil jarak menengah dan pendek. Berkat kerjasama antara AS dan Jepang, tekanan kepada Korea Utara semakin menguat. Sedangkan, Korea Utara dan China juga terlihat semakin meningkatkan kerjasama mereka. Korea Utara perlu mengambil dukungan dari China untuk menghadapi AS dan Jepang. China juga mencegah fenomena ‘china passing’ dalam penyelesaian masalah di Semenanjung Korea. Oleh karena itu, situasi terkait penyelesaian nuklir Korea Utara semakin menjadi rumit.