Tiga tahanan warga AS dibebaskan dari Korea Utara

Korea Utara telah membebaskan tiga warga AS yang sebelumnya ditahan, bertepatan dengan kunjungan Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo ke Korea Utara baru-baru ini. Washington mengatakan Pompeo telah mengadakan pertemuan produktif dengan pemimpin Korea Utara Kim Jong-un. Korea Utara dan AS telah membuat persiapan akhir untuk mengatur pertemuan puncak bilateral.



Tiga warga AS yang baru dibebaskan dari Korea Utara adalah Kim Hak-song, Tony Kim dan Kim Dong-chul. Korea utara menahan Pendeta Kim Dong-chul mulai bulan Oktober tahun 2015 atas tuduhan percobaan penggulingan rezim. Kim Sang-duk alias Tony Kim adalah profesor perguruan tinggi sains dan teknologi Yenben, China, sedangkan Kim Hak-song adalah sukarelawan perguruan tinggi itu. Keduanya ditahan pada tahun 2017 atas aksi perlawanan terhadap rezim Pyongyang.



Ketiga warga AS keturunan Korea mendapat keputusan bebas dari Kim Jong-un saat mengadakan pertemuan dengan Pompeo. Korea Utara sangat jarang membebaskan tahanan warga asing sesuai dengan prosedur utusan khusus. Korea Utara sebelumnya melakukan pembebasan warga asing dengan mengangkat alasan tindakan khusus atau tingkat kamanusiaan. Media negara itu juga menegaskan pembebasan kali ini sebagai ‘pengampunan khusus dari pemimpin tertinggi’. Korea Utara menunjukkan sikap bahwa negaranya mampu mematuhi UU dan proses dalam kebijakan luar negeri sekaligus memberikan pesan dengan tujuan yang baik kepada AS sebagai mitra perundingan.



Sementara itu, Kementerian Luar Negeri AS telah memastikan pertemuan antara menteri Pompeo dan pemimpin Kim. Kementerian menjelaskan bahwa keduanya telah membahas berbagai masalah, termasuk KTT antara kedua negara. Media Korea Utara juga melansir bahwa pemimpin Kim telah mendapat pesan lisan dari presiden Trump dan mencapai kesepakatan yang memuaskan terkait pertemuan puncak mereka. Menurut kantor berita Reuter, menteri Pompeo mengatakan bahwa KTT antar-Korea akan berlangsung dalam jadwal satu hari. Menteri Pompeo telah mengadakan perjalanannya ke Korea Utara sebanyak dua kali, menyusul bulan Maret lalu. Pihaknya telah membuat kerangka besar dalam pertemuan puncak antara Korea Utara dan AS, termasuk agenda dan jadwalnya.