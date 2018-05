Dana 7,15 miliar dolar akan disediakan untuk penyelamatan GM Korea

Perusahaan GM Korea akan mendapat suntikan dana total 7,15 miliar sebagai langkah penyelamatan perusahaan tersebut. Kasus GM yang dimulai dari penutupan pabrik Gunsan dan kemungkinan penarikan GM dari Korea Selatan telah selesai untuk sementara waktu. Pada Kamis (10/5/18) lalu pemerintah mengadakan pertemuan Menteri Urusan Ekonomi untuk mengesahkan hasil negosiasi terkait GM Korea dan langkah-langkah untuk mendukung wilayah dan kontraktor yang terlibat. Sebelumnya, Bank Pembangunan Negara KDB yang dikelola negara dan GM telah sepakat untuk rencana penyelamatan perusahaan GM Korea. KDB memiliki 17% saham di unit bisnis GM.



Melihat rincian rencana penyelamatan perusahaan tersebut, GM AS akan menyuntikkan dana 6,4 miliar dolar, sementara KDB akan menyediakan 750 juta dolar dana investasi. Untuk itu, GM AS akan menawarkan pinjaman yang ada untuk GM Korea sebesar 2,8 miliar dolar semuanya untuk mendapatkan dukungan investasi. Pihaknya juga akan meminjam total 3,6 miliar dolar dengan bunga rendah untuk investasi fasilitas di GM Korea. GM AS tidak akan menjual saham GM Korea dalam 5 tahun pertama. Dalam 5 tahun berikutnya, GM harus tetap berposisi sebagai pemegang saham teratas, dengan lebih dari 35% saham. Dalam kurun waktu 10 tahun ke depan, GM tidak dapat ditarik mundur dari pasar Korea Selatan. Selain itu, GM AS akan meluncurkan kantor GM urusan Asia Pasifik di Korea Selatan dan juga meningkatkan penjualan suku cadang mobil produk Korea,



Bank pembangunan negara KDB akan menyediakan invesati 750 juta dolar tahun ini dengan tetap memiliki 17% saham di perusahaan. Sebagai pemegang saham keduanya, KDB tetap mempertahankan hak veto untuk mengambil keputusan khusus. KDB juga akan menerima data pengelolaan perusahaan dan memungkinkan perusahaan untuk mengakses rahasia pemasaran dan informasi penting perusahaan.