Trump akan bertemu dengan Kim pada 12 Juni di Singapura

Pertemuan puncak antara Korea Utara dan AS akan berlangsung pada tanggal 12 Juni di Singapura. Presiden AS Donald Trump telah mengumumkan tanggal dan lokasi pertemuan KTT tersebut. Pada tanggal 10 Mei, Trump menulis dalam akun twitternya bahwa pihaknya bersama Korea Utara akan mencoba menjadikannya momen yang sangat khusus untuk perdamaian dunia. Para pejabat tinggi pemerintah Wahington memilih Singapura sebagai pilihan utama lokasi pelaksanaan. Alasan utamanya adalah kondisi netral dan geografi negara yang memudahkan akses bagi media, sekaligus memberi manfaat dalam keamanan. Mereka juga sempat mengusulkan nama desa perbatasan Panmunjom, yang sebelumnya digunakan sebagai lokasi KTT antar-Korea, namun akhirnya dicoret dengan alasan beban politik pada hasil pertemuan. Hingga kini, pelaksanaan KTT di Singapura kemungkinan besar akan memilih lokasi hotel Shangri-La.



Penetapan tanggal dan tempat pertemuan bermakna bahwa kedua pihak telah mencapai pendekatan pandangan pada agenda utama pertemuan. Hasil pertemuan KTT antara Korea Utara-AS tidak hanya dianggap sebagai nada optimis saja karena dua pihak sama-sama menunjukkan niat dan keinginan bergerak maju secara seimbang. Washington telah meningkatkan standar perundingan dengan mempercepat tanggal pertemuan. Pihaknya mengangkat prinsip pelaksanaan denuklirsasi yang sepenuhnya, terverifikasi, menyeluruh dan tanpa adanya penundaan. Pihaknya bahkan sempat menyinggung ‘denuklirsasi permanen’ sebagai ganti denuklirsasi sepenuhnya. AS mungkin akan meluaskan tuntutan pada pembongkaran senjata nuklir higga ke senjata kimia serta menyebut masalah HAM di Korea Utara. Trump juga bersedia untuk saling bertukar konsesi penting pada tahap awal perundingan.



Korea Utara mendapat dukungan penuh dari China dalam hubungan yang lebih akrab melalui lawatan Kim Jong-un ke China baru-baru ini. Dalam pertemaun dengan presiden China Xi Jinping, Kim menyebutkan bahwa proses denuklirsasi akan dilakukan secara bertahap. Korea Utara akan meminta imbalan sebagai tanggapan keputusan denuklirsasi secara bertahap, sekaligus menciptakan suasana dilaog untuk perlucutan nuklir dengan AS. Dalam jangka waktu tersebut Korea Utara menunjukkan kelonggaran kepada AS melalui pembebasan tiga tahanan warga AS saat Menteri Luar Negeri AS mengunjungi Pyongyang.



Kantor kepresidenan Korea Selatan menyampaikan penyesalan terkait situasi tersebut, namun mengatakan pihaknya menghargai posisi yang ditetapkan antara Korea Utara dan AS.