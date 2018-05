Jalur kenaikan harga untuk bahan bakar minyak, diperkirakan akan terus berlanjut

Kenaikan harga minyak internasional berdampak pada kenaikan harga bahan bakar minyak Korea Selatan tercatat pada titik tertinggi. Harga diesel untuk pekan lalu mencapai 1.363 won per liter, yang menyentuh titik tertinggi dalam tahun ini. Angka itu mengalami kenaikan 7 won dibanding dengan seminggu sebelumnya dan kenaikan itu berlanjut selama 4 minggu terakhir secara berturut-turut. Sementara harga bensin juga naik 7 won per liter, menjadi 1.562 won yang juga sedang bergerak ke rekor terbaru untuk tahun ini.



Faktor geopoltik menjadi penyebab kenaikan harga minyak global. Pertama-tama, jumlah produksi minyak dari Venezuela sebagai negara penghasil minyak terbesar di dunia berkurang. AS kembali menjatuhkan sanksi terhadap Iran, menyusul keputusan keluarnya AS dari kesepakatan nuklir Iran. Sebagai hasilnya, muncul kekhawatiran atas kesulitan untuk mengkespor minyak Iran yang mendorong naiknya harga minyak dunia. Sementara itu, Israel dan Irak juga terlibat dalam konflik bersenjata yang membuat situasi di Suriah semakin serius.



Faktor lain yang turut menyebabkan pengingkatan harga minyak adalah sikap Organisasi Negara-negara pengekspor Minyak, OPEC, dan negara pengekspor minyak non-OPEC yang tetap sepakat untuk memangkas jumlah produksi minyak. Sebelumnya kedua pihak sepakat untuk mengurangi jumlah produksi minyak 1,8 miliar barel sehari hingga bulan Maret tahun 2018 untuk menaikkan harga minyak internasional. Namun kurun waktu pemangkasan produksi minyak itu telah disepakati akan diperpanjang sampai akhir tahun ini. Meskipun periode itu akan selesai, muncul harapan bahwa OPEC dan Rusia akan terus bekerja sama dalam rangka mencegah turunnya harga minyak. Selain itu, permintaan minyak meningkat sejalan dengan tren pemulihan ekonomi global.



Oleh karena itu, ada prospek dominan atas harga minyak global yang akan terus meningkat di masa depan. Dalam situasi tersebut, tahun depan harga minyak per barel juga diperkirakan akan melonjak tajam hingga ke seratus dolar per barel. Tidak dapat dipungkiri, harga produk-produk minyak di dalam negeri juga akan bergerak mengikuti tren kenaikan.