Pompeo: Sektor swasta AS Bersedia Investasi di Korea Utara, dengan syarat negaranya menyerahkan nuklir

Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo menyatakan negaranya bersedia untuk mengizinkan investasi swasta ke Korea Utara dengan syarat Korea Utara membongkar nuklirnya secara penuh. Pompeo membuat pernyataan tersebut pada tanggal 13 Mei saat melakukan serangkaian wawancara dengan Fox News dan CBS. Dia mengatakan Washington siap bekerja sama dengan Pyongyang untuk membangun infrastruktur seperti jaringan energi dan listrik, dengan investasi sektor swasta. Namun Pompeo mengungkapkan pihaknya tidak membantu Korea Utara dengan menggunakan pajak masyarakat Amerika. Sebagai gantinya, AS akan mencabut sanksi terhadap Korea Utara yang dapat membuat dana modal AS masuk ke negaranya. Pompeo menambahkan, jika Korea Utara dapat mewujudkan denuklirisasi, selain pencabutan sanksi, mereka akan mendapat banyak hal positif lainnya. Pompeo lebih lanjut mengatakan pihaknya harus memberikan jaminan keamanan yang pasti kepada Korea Utara.



AS memastikan pendekatan dialog dengan Korea utara secara lebih tegas. AS mengusahakan kesepakatan pembuangan program nuklir secara menyeluruh bersama imbalan dilakukan di awal perundingan, bukan dengan pelaksanaan secara bertahap. Pompeo mengindikasikan bahwa pihaknya pernah gagal membuat kesepakatan dengan Korea Utara, terbukti dengan janji memberikan imbalan sebelumnya. Dalam hal ini, Penasehat Keamanan Nasional AS John Bolton juga menentukan jangka waktu untuk pemberian imbalan yaitu setelah Korea Utara merampungkan pelaksanaan program denuklirisasi. Dalam wawancara dengan siaran ABC, Bolton mengatakan denuklirisasi permanen, terverifikasi dan menyeluruh harus terjadi sebelum AS memberikan imbalan. Bolton juga menetapkan bahwa denuklirisasi tersebut berarti senjata nuklir yang telah dibongkar harus dibawa ke Oak Rigde, Tennessee, AS.



Melihat serangkaian pernyataan dari pejabat tinggi pemerintah Washington AS tampaknya bersikeras untuk mewujudkan denuklirisasi seperti Libya. Denuklirisasi tersebut termasuk kesepakatan untuk menyerahkan senjata nuklir ke dunia Barat, kemudian mendapat pembebasan dari daftar negara pendukung terorisme dari AS. Namun demikian, tidak seperti Libya, AS meningkatkan kecepatan dan kekuatan prosedur pelaksanaannya di tahap awal, bahkan dengan meningkatkan imbalannya.