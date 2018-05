Korea Selatan Ambil Langkah Balasan Atas Tindakan Pengamanan AS

Pemerintah Seoul menyatakan pihaknya akan melakukan gugatan kepada Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) sebagai langkah balasan atas tindakan pengamanan AS pada produk pembangkit listrik tenaga surya dan mesin cuci buatan Korea Selatan. Kementerian Perindustrian, Perdagangan dan Sumberdaya Korea Selatan mengirim surat permintaan pembahasan bilateral kepada AS sebagai proses pertama dalam pemecahan sengketa menurut perjanjian WTO.



Pada tanggal 7 Februari lalu, AS memberlakukan tindakan pengamanan pada produk pembangkit listrik tenaga surya dan mesin cuci buatan Korea Selatan. AS menerapkan Tariff Rate Quotas (TRQ) atas mesin cuci dengan menetapkan kuota impor mesin cuci sebesar 1.200.000 unit. Untuk jumlah di atas 1,2 juta unit, mereka mengenakan tarif tinggi sebesar 50%. Selain itu, AS juga mengenakan tarif 30% atas produk pembangkit listrik tenaga surya sebesar 2,5 GW yang diekspor oleh perusahaan Korea Selatan.



Pemerintah Seoul terus meminta kepada AS untuk menghapus tindakan pengamanan atau memberi kompensasi pada kerugian ekspor. Namun, AS menolak permintaan tersebut. Setelah itu, Seoul menginformasikan WTO terkait rencana pengenaan tarif balasan terhadap produk impor AS sebesar 480 juta dolar per tahun.



Menurut proses pemecahan sengketa antar negara di WTO, kedua pihak lebih dulu mengadakan pembahasan bilateral. Negara penggugat bisa meminta pembahasan bilateral kepada negara tergugat dengan jangka pembahasan dalam waktu 30 hari. Jika mereka gagal mencapai kesepakatan dalam waktu 60 hari, negara penggugat dapat meminta pembentukan panel peradilan pertama kepada WTO. Pembentukan panel peradilan berarti proses peradilan dilaksanakan dengan aktif.



Pemerintah Seoul akan membahas dengan AS agar tindakan pengamanan cepat dihapus, namun diperkirakan kesepakatan bilateral sulit dicapai. Pemerintah menyatakan pihaknya akan mengambil langkah aktif termasuk gugatan kepada WTO atas regulasi impor yang tidak adil oleh negara mitra dagang terhadap perusahaan Korea Selatan.