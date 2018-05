Korea Utara Ikuti Upaya Dunia Internasional Untuk Pelarangan Uji Coba Nuklir

Duta Besar Korea Utara untuk PBB, Han Tae-song dalam Konferensi Perlucutan Senjata Jenewa hari Selasa (15/5/18) waktu setempat menyatakan bahwa negaranya akan mengikuti upaya dan harapan dunia internasional terkait larangan uji coba nuklir secara komprehensif. Hal tersebut adalah pernyataan pertama Korea Utara atas langkah denuklirisasi. Mereka mengeluarkan keputusan tersebut menjelang KTT antara Korea Utara dan AS bulan depan, sehingga menarik minat dunia internasional.



Duta Besar Han mengklaim bahwa sampai saat ini uji coba nuklir adalah sarana perlindungan negara. Sedangkan pernyataan untuk mengikuti permintaan dunia internasional pada larangan uji coba nuklir menunjukkan perubahaan besar atas sikap Korea Utara. Ada yang berpendapat Korea Utara mengusulkan keanggotaan CTBT tersebut menjelang KTT dengan AS.



Traktat Pelarangan Menyeluruh Uji Ledak Nuklir (CTBT) adalah perjanjian yang melarang segala jenis uji coba nuklir termasuk untuk tujuan perdamaian. Meskipun 166 negara telah menandatangani perjanjian tersebut, namun mereka belum memberlakukannya. Alasannya karena diantara 44 negara yang dapat mengembangkan atau telah memiliki senjata, 5 negara meliputi AS, China, Iran, Israel, dan Mesir belum melakukan pengesahan. Sedangkan Korea Utara, India dan Pakistan memilih untuk tidak menandatanganinya.



Apabila Korea Utara menandatangani dan mengesahkan CTBT, hal itu dapat menjadi langkah konkrit bagi penghapusan program nuklir. Sekretaris Eksekutif Organisasi Perjanjian Larangan Uji Coba Nuklir Komprehensif (CTBTO) Lassina Zerbo, dalam sidang persiapan untuk NPT Review Conference (Revcon) 2020 yang digelar pada akhir bulan April lalu mengatakan bahwa keanggotaan Korea Utara di CTBT menjadi langkah pembuangan nuklir yang tegas dan tidak dapat diubah. Keanggotaan Korea Utara di CTBT dapat menjadi desakan agar negara-negara lain ikut menandatangani dan mengesahkannya.