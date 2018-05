Korea Selatan akan berbicara dengan Korea Utara untuk membuka pertemuan dengan cepat

Dewan Keamanan Nasional Korea Selatan pada Kamis (17/5/18) pagi mengadakan pertemuan untuk membahas langkah terkait keputusan Korea Utara yang menunda pertemuan tingkat tinggi antar-Korea. Pemerintah akan mengadakan pembicaraan dengan Korea Utara agar pertemuan tingkat tinggi antar dua negara dapat dibuka dengan cepat. Pemerintah juga memastikan deklarasi Panmunjom yang sebelumnya disepakati dalam KTT antar Korea di bulan April dapat dilaksanakan secara lancar. Korea Selatan juga akan menjalankan agenda hubungan antar-Korea sesuai jadwalnya, termasuk keikutsertaan dalam memantau pembongkaran lokasi uji nuklir dan persiapan acara peringatan kesepakatan antar Korea 15 Juni.



Korea Utara secara sepihak membatalkan pertemuan tingkat tinggi antar Korea yang sebelumnya dijadwalkan berlangsung pada tgl.16 Mei. Meskipun sebelumnya pemimpin Korea Utara Kim Jong-un pernah mengatakan bahwa dirinya memahami latihan militer antara Seoul dan Washington, namun secara mendadak mengeluarkan sikap yang berbeda. Korea Utara mengemukakan kritik atas penggunaan pesawat pengebom strategis B-52 dan pesawat tempur F-22. B-52, jenis pesawat pengebom jarak jauh andalan AU AS yang mampu memasang bom nuklir dan peluru kendali yang akurat. F-22 dapat menembak sasaran strategis setelah menembus jaringan radar Korea Utara. Ini adalah kali pertama Korea Selatan dan AS mengerahkan pesawat F-22 baru dalam latihan Max Thunder tahun ini. Sementara B-52 tidak mengikuti latihan ini karena saat itu pembicaraan tentang denuklirsasi Semenanjung Korea tengah berjalan.



Keputusan Korea Utara untuk membatalkan pertemuan pada tgl.16 Mei, dianggap sebagai langkah yang mengganjal jelang KTT dengan AS. Wakil Pertama Menteri Luar Negeri Korea Utara Kim Kye-kwan juga mengkritik AS yang menuntut pembuangan senjata nuklir secara sepihak, menyebut bahwa pihaknya akan mempertimbangkan kembali rencana KTT antara Korea Utara dan AS. Korea Selatan yang tengah mengupayakan kesuksesan KTT antara Korea Utara dan AS merasa serba salah. Saat ini sangat penting untuk mengatur posisi antara Korea Selatan dan AS, serta antara kedua Korea.