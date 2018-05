AS Mendesak Seluruh Negara agar Melindungi Pengungsi Korut

Kementerian Luar Negeri AS mendesak seluruh negara untuk melindungi pengungsi Korea Utara. Voice of America memberitakan hal tersebut dengan mengutip seorang pejabat dari kantor juru bicara Kementerian Luar Negeri AS pada hari Selasa (22/5/18) waktu setempat. Sehubungan dengan permintaan Korea Utara untuk memulangkan para pelayan restoran Korea Utara di China yang membelot ke Korea Selatan, AS mendesak seluruh negara agar melindungi pengungsi atau warga Korut yang membelot ke negara ketiga.



Tuntutan Korea Utara itu dimulai dengan adanya kontroversi dalam negeri terkait 'pembelotan yang direncanakan.' Seorang manajer restoran Korea Utara di China yang memimpin pembelotan kolektif 13 pelayan restoran pada tahun 2016, diwawancarai oleh sebuah stasiun televisi kabel di Korea Selatan. Para pembelot masuk ke Korea Selatan pada tgl. 7 April melalui negara ketiga. Pada waktu itu, Korea Utara meminta pemulangan mereka dengan mengklaim mereka diculik oleh Korea Selatan.



Menurut isi wawancara dengan manajer restoran itu, para pelayan tidak berniat untuk membelot ke Korea Selatan. Dia sendiri ingin membelot ke Korea Selatan, namun dirinya diminta untuk membelot ke Korea Selatan bersama para pelayan lainnya. Setelah kontroversi tersebut menjadi pembicaraan hangat, Korea Utara menuntut kembali pemulangan mereka pada tgl. 19 Mei lalu. Korut mengancam, mereka bisa saja menghubungkan masalah tersebut dengan masalah reuni keluarga terpisah.



Sementara itu, Perkumpulan Pengacara untuk Masyarakat Demokrasi mengajukan gugatan kepada para pejabat pemerintah terkait yang menjabat pada masa itu. Kejaksaan Distrik Pusat Seoul juga mulai memeriksa kasus tersebut. Desakan Kementerian Luar Negeri AS ditafsirkan, situasi serupa ini bisa membahayakan para pembelot Korea Utara di negara-negara lain.



