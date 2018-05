Wartawan Korsel Mengunjungi Lokasi Penutupan Fasilitas Nuklir Korut

Rombongan wartawan Korea Selatan bertolak menuju Wonsan untuk meliput lokasi penutupan fasilitas nuklir di Korea Utara melalui jalur penerbangan pada hari Rabu (23/5/18). Hari Rabu pagi, Korea Utara menerima daftar nama wartawan Korea Selatan. Pada tgl.15 Mei lalu, Korea Utara mengundang para wartawan dari Korea Selatan, AS, China, Rusia dan Inggris ke lokasi penutupan fasilitas nuklir di Punggyeri. Namun, Korea Utara menolak penerimaan daftar wartawan Korea Selatan setelah mereka membatalkan pertemuan tingkat tinggi antara dua Korea. Pyongyang mempermasalahkan latihan militer gabungan angkatan udara antara Korea Selatan dan AS. Akhirnya, tim wartawan dari empat negara kecuali Korea Selatan berhasil menuju Wonsan dengan pesawat khusus Air Koryo dari Beijing.



Korea Utara tetap menolak penerimaan daftar nama wartawan Korea Selatan sampai hari Selasa (22/5/18), dan baru menerimanya pada hari Rabu pagi. Pemerintah terus melakukan kontak di bawah meja untuk mengubah sikap Korea Utara. Sebagai hasilnya, para wartawan Korea Selatan berhasil menuju ke Wonsan dengan pesawat pemerintah di Bandara Seongnam. Tim wartawan terdiri dari 4 wartawan dari satu stasiun penyiaran dan 4 wartawan dari kantor berita.



Belum diketahui mengapa Korea Utara mengubah sikap mereka, namun ada analisa bahwa Korea Utara merasa terbebani dengan janji antara dua pemimpin Korea. Ada pula pandangan yang menyebutkan bahwa Korea Utara mengubah sikapnya setelah KTT antara Korea Selatan dan AS.



Lokasi uji coba nuklir Punggyeri adalah tempat untuk melaksanakan enam kali uji coba nuklir Korea Utara. Penutupan lokasi itu berarti langkah awal denuklirisasi yang menghapus ‘nuklir masa depan.’ Korea Utara menyatakan mereka akan melaksanakan upacara penutupan fasilitas nuklir di Punggyeri antara tanggal 23-25 Mei tergantung kondisi cuaca. Mereka menghancurkan seluruh terowongan melalui ledakan, dan memblokir pintu masuk secara keseluruhan. Fasilitas dan ruang penelitian yang berada di atas tanah juga akan dibongkar. Diperkirakan para wartawan dari lima negara berpindah dari Wonsan ke Punggyeri pada Kamis (24/5/18) mendatang. Ada prediksi bahwa upacara pentupan fasilitas nuklir akan digelar pada Kamis siang.