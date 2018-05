Presiden Moon dan Trump Sepakat Dorong KTT Korea Utara Sesuai Jadwal

Pemimpin Korea Selatan dan AS sepakat untuk bekerjasama agar KTT antara Korea Utara dan AS berjalan lancar. Presiden Moon Jae-in dan Presiden Donald Trump menyatakan hal tersebut dalam KTT antara Korea Selatan dan AS di Gedung Putih hari Selasa (22/5/18) waktu setempat. Mereka membahas langkah untuk menyelesaikan kekhawatiran terhadap rezim yang mungkin dipegang oleh Pyongyang setelah denuklirisasi di Korea Utara. Selain itu, mereka juga bertukar pandangan mengenai langkah praktis untuk denuklirisasi di Semenanjung Korea.



Presiden Moon mengatakan untuk tidak perlu mencurigai tekad kuat Korea Utara atas pembukaan KTT antara Korea Utara dan AS. Moon menekankan Korea Utara dan AS perlu membahas langkah denuklirisasi yang konkrit dan praktis serta memberi jaminan atas keamanan rezim Pyongyang. Presiden Trump mengatakan pihaknya akan menjamin keamanan rezim Korea Utara berdasarkan syarat denuklirisasi yang lengkap, dapat diverifikasi dan tidak dapat diubah(CVID). Ditambahkannya, Korea Selatan berkembang sebagai negara yang luar biasa diantara negara-negara yang menerima dukungan AS. Trump juga menekankan bahwa Korea Utara juga sebangsa dengan Korea Selatan. Pernyataan itu memiliki makna AS akan mendukung perekonomian Korea Utara apabila mereka mewujudkan denuklirisasi.



Meskipun demikian, Trump juga mengajukan penundaan pertemuan dengan Korea Utara saat bertemu dengan para wartawan. Menurutnya, jika ‘persyaratan khusus’ yang AS inginkan tidak penuh, KTT dengan Korea Utara kemungkinan akan ditunda setelah tgl.12 Juni mendatang.



Pernyataan tersebut menunjukkan tekad Trump yang kuat untuk mengeluarkan hasil tegas dalam KTT dengan Korea Utara. Dengan kata lain, Trump tidak akan mengadakan pertemuan yang biasa. Oleh karena itu AS menegaskan kembali bahwa mereka tidak akan mengikuti jadwal dialog jika tidak ada hasil yang memuaskan atas ‘denuklirisasi lengkap.’