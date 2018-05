Mosi pelantikan Calon Dubes AS untuk Korea Selatan Diajukan ke Senat

Gedung Putih pada tgl.23 Mei mengatakan pihaknya telah mengajukan mosi pelantikan Harry Harris sebagai calon Duta Besar AS untuk Korea Selatan ke Senat. Komite Hubungan Luar Negeri Senat AS rencananya akan menetapkan jadwal rapat jejak pendapat secepatnya dan segera mengumumkannya. Sebelumnya pada tgl.18 Mei, presiden Donald Trump telah menetapkan Harry Harris sebagai calon dubes AS untuk Korea Selatan.



Laksamana Harris pernah menjabat sebagai kepala Komando Armada Pasukan 6 dan Kepala Komando Armada Pasifik, serta dilantik sebagai Kepala Komando Pasifik Militer AS sejak tahun 2015. Harris pernah mengikuti perang di Irak dan Afganistan.



Harris memiliki ideologi garis keras terhadap Korea Utara dan China. Dalam rapat jejak pendapat di Senat pada bulan Maret lalu, Harris menentang bahwa jika pasukan AS menarik diri dari Korea Selatan, hal tersebut akan menjadi momen yang ditunggu-tunggu pemimpin Korea Utara Kim Jong-un. Dia juga menunjukkan bahwa partisipasi Korea Utara dalam Olimpiade PyeongChang merupakan serangan menggunakan pesonanya. Dengan demikian Harris mengungkapkan agar AS tidak boleh terperdaya dengan Korea Utara, melainkan harus menangani negara itu berdasarkan fakta yang nyata.



Oleh karena itu, jika Harris menjabat sebagai duta besar untuk Korea Selatan, hal tersebut akan berdampak signifikan pada langkah-langkah AS. Diperkirakan Harris akan meredakan perseteruan atas pemangkasan skala militer AS di Korea Selatan dan bergerak untuk memperkuat aliansi bilateral. Ada yang berspekulasi bahwa pihaknya kemungkinan akan mengambil gerakan yang lebih keras terhadap Korea Utara dan China. Namun demikian, di sisi lain, muncul pendapat lain bahwa sifat pribadi dan posisnya sebagai duta besar AS untuk Korea Selatan akan berbeda. Harris diprediksi akan membawa posisi yang realistis. Sebagai contoh lain, Menteri Luar Negeri Mike Pompeo juga dikenal sebagai garis keras, namun menunjukkan gerakan moderat sejak pelantikannya.