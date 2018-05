Trump akhirnya batalkan pertemuan bersejarah dengan Kim Jong-un

Presiden AS Donald Trump secara mengejutkan membatalkan pertemuan puncak bersejarah dengan pemimpin Korea Utara Kim Jong-un yang sedianya akan digelar tgl. 12 Juni di Singapura. Keputusan Trump akan berdampak pada kondisi ketidakpastian dan krisis genting di Semenanjung Korea.



Dalam suratnya yang ditujukan untuk Kim Jong-un, Trump menulis alasan pembatalan tersebut karena pihaknya melihat kemarahan besar dan sikap permusuhan yang ditunjukkan pihak Korea Utara beberapa saat lalu. Trump merasa tidak pantas jika tetap menyelenggarakan pertemuan dan menyatakan bahwa Korea Utara secara khusus telah kehilangan kesempatan besar untuk mewujudkan perdamaian abadi dan kemakmuran bangsanya. Trump menyebut kesempatan yang hilang tersebut sebagai momen yang benar-benar menyedihkan dalam sejarah. Trump berharap agar pihaknya tidak perlu menggunakan kemampuan nuklir AS yang jauh lebih besar. Jika pihak Korea Utara berubah pikirkan terkait pertemuan puncak, Trump meminta Kim untuk langsung menelepon atau menuli surat.



Kegagalan pelaksanaan pembicaraan denuklirsasi yang mendapat sorotan dunia membuat semua upaya yang sebelumnya dilakukan, seperti pembebasan warga AS yang ditahan di Korea Utara dan pembongkaran lokasi uji nuklir di Korea Utara nampaknya menjadi sia-sia. Perbedaan pendapat dari AS yang menuntut denuklirsasi terlebih dahulu, dan imbalan kemudian, sementara Korea Utara yang bersikeras denuklirsasi secara bertahap juga menjadi salah satu alasan kegagalan pertemuan. Namun, pernyataan keras Wakil Menteri Luar Negeri Korea Utara, Choe Son-hui merupakan salah satu penyebab utama dari keputusan Trump. Sebelumnya Choe mengecam keras pernyataan yang disampaikan Wakil Presiden AS Mike Pence. Choe menggambarkan ancaman Pence bahwa AS dapat membuat Korea Utara menjadi seperti Libya adalah pendapat yang ‘bodoh’ dan ‘bebal’. Dalam wawancara media awal pekan ini. Pence mengatakan AS akan melihat pembuangan program senjata nuklir Korea Utara mencapai titik tidak yang dapat dibalik atau menyeluruh, sebelum AS mengambil konsesi apapun.



KTT Korea Utara dan AS yang direncanakan berlangsung tgl.12 Juni di Singapura telah dibatalkan, namun masih ada peluang untuk meninjaunya kembali. Presiden Trump mengatakan Korea Utara dapat menelepon atau menulis surat kepadanya jika telah berubah pikiran. Korea Utara juga menyampaikan harapannya untuk melakukan pertemuan dengan AS, melalui pernyataan wakil pertama Menteri Luar Negeri Kim Kye-kwan. Dalam pernyataan itu, Kim mengatakan Korea Utara masih terbuka untuk menyelesaikan sejumlah isu dengan presiden Trump kapanpun dengan cara apapun. Maka dari itu, ada yang bersepekulasi bahwa pertemuan antara Trump dan Kim mungkin dapat dipulihkan kembali.