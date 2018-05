BTS raih posisi puncak Billboard 200 untuk kali pertamanya sebagai artis Korea

Album ketiga BTS meraih posisi puncak Billboard 200 untuk pertama kali dalam sejarah musik pop Korea Selatan. Album ‘Love Yourself: Tear’ berhasil menduduki posisi teratas Billboard 200 dalam tangga lagu terbaru yang dirilis pada tgl.27 Mei. Tangga lagu Billboard 200 merangkum 200 album yang paling populer secara mingguan di AS berdasarkan jumlah penjualan album, penjualan lagu, dan aktivitas streaming. Tangga lagu Billboard merupakan indikator yang menunjukkan ukuran kesuksesan di pasar musik pop sedunia.



BTS adalah boyband yang terdiri atas 7 anak muda bertalenta yang debut pada tahun 2013 lalu. Sebagian besar anggota grup mempunyai kemampuan talenta luar biasa, dan sangat unggul dalam penampilan panggung dan koreografi gerakan. Mereka juga sangat cerdas untuk menggunakan media internet, seperti SNS dan YouTube.



BTS pertama kali menempati urutan pertama dalam album kategori world music Billboard 200 alias bukan musik asal AS. BTS juga pernah meraih berbagai rekor, termasuk album non bahasa Inggris yang berhasil menduduki posisi pertama dalam 12 tahun dan album artis Korea Selatan yang pernah mencapai posisi 7 pada Bilboard 200, melalui album BTS, 'Love Yourself: Her'.



Sebelumnya ‘Gangnam style’ dari penyanyi Psy pernah menempati posisi kedua dalam Billboard Hot 100 selama 7 minggu berturut-turut. Tidak seperti Psy yang mencapai keberhasilan hanya satu lagu, sensasi BTS terus berlanjut. Grup itu berhasil masuk posisi 171 Billboard 200 pada tahun 2015, dan alum ‘Hwayang Yeonhwa, Yong Forever’ di bulan Mei tahun 2016 dan album ‘WINGS’ di bulan Oktober tahun yang sama, BTS berhasil meraih posisi 107 dan 26. Selanjutnya album ‘Love Yourself: Her’ mencapai posisi 7 pada bulan September tahun lalu. Secara khususnya, ‘Love Yourself: Her’ tetap berada di tangga lagu Billboard selama 30 minggu. Dalam tangga lagu Billboard Hot 100, ‘DNA’ juga masuk posisi 85 di bulan September tahun lalu dan melonjak hingga posisi 67. Hal tersebut membuktikan bahwa BTS memiliki fandom yang kuat di AS.