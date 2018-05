Washington konfirmasi pembicaraan tingkat kerja Korea Utara dan AS di Panmunjom

Presiden AS Donald Trump pada tgl.27 Mei memastikan bahwa Korea Utara dan AS telah menjalankan pembicaraan untuk mempersiapkan pertemuan puncak bilateral, menyusul konfirmasi dari Kementerian Luar Negeri AS. Trump menulis melalui akun twitternya bahwa delegasi AS telah tiba di Korea Utara. Jubir kementerian luar negeri AS Heather Nauert sebelumnya telah mengatakan bahwa Korea Utara dan AS sedang menjalankan pembahasan di Panmunjom. ‘Korea Utara’ yang disebutkkan Trump mengarah pada wilayah bagian utara di desa perbatasan Panmunjom.



Duta Besar AS untuk Filipina, Sung Kim, dan ahli Korea di Dewan Keamanan Nasional Gedung Putih, Allison Hooker, berada dalam delegasi AS. Sung Kim pernah menjabat sebagai Dubes AS untuk Korea Selatan dan perwakilan khusus kementerian luar negeri AS urusan Korea Utara. Sementara delegasi Korea Utara dilaporkan dipimpin oleh Wakil Menteri Luar Negeri Choe Son-hui. Pertemuan di Panmunjom berlangsung untuk mengatur agenda KTT mendatang, termasuk soal denuklirsasi, sementara pertemuan tingkat kerja sedang diadakan di Singapura untuk membahas masalah protokol antara Korea Utara dan AS.



Presiden Trump pada tgl.24 Mei membatalkan rencana pertemuannya dengan Kim pada tgl.12 Juni. Namun demikian, Moon dan Kim menggelar KTT yang mengejutkan dalam upaya menyelamatkan KTT dengan AS. Selama pertemuan dua jam. Moon dan Kim kembali memastikan komitmen mereka untuk denuklirsasi sepenuhnya. Sementara itu, Wakil Menteri Luar Negeri Korea Utara Kim Kye-gwan juga terus mengungkapkan bahwa negaranya tetap sedia untuk berdialog dengan AS. Dalam 24 jam Trump berbalik arah positif dan Washington memastikan pembicaraan tingkat kerja dengan pihak Korea Utara, setelah Kim Jong-un mengkonfirmasi komitmennya.



Trump juga percaya bahwa Korea Utara akan menjadi negara kuat secara ekonomi. Dia mengatakan melalui twitternya Korea Utara memiliki potensi yang besar. Trump menegaskan Kim juga menampilkan pendapat yang sama, dan berharap untuk mewujudkannya. Dengan kembali memastikan komitmen Trump atas dukungan terhadap Korea Utara tersebut, proses persiapan KTT antara Korea Utara dan AS saat ini sedang berjalan lancar.