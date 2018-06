Latihan Militer Gabungan Korea Selatan, AS akan digelar dengan tingkat yang lebih rendah

Militer Korea Selatan dan AS bekerjasama untuk mendukung terciptanya lingkungan positif dalam keberhasilan pertemuan puncak antara AS dan Korea Utara. Menteri Pertahanan Korea Selatan Song Yong-moo dan mitranya dari AS James Matteis mengadakan pertemuan pada tgl. 2 Juni, di sela-sela KTT Keamanan Asia yang berakhir di Singapura tgl.3 Juni kemarin. Dalam kesempatan itu, kedua menteri sependapat akan memberikan dukungan di luar upaya diplomatik untuk mewujudkan denuklirisasi Semenanjung Korea.



Dalam hal itu, pihak kementerian pertahanan di Seoul menyatakan Korea Selatan dan AS akan menggelar latihan militer dengan tingkat kerumitan latihan yang rendah. Seorang pejabat senior kementerian mengutarakan, latihan militer gabungan bilateral akan terus berjalan sesuai rencana semula, namun keduanya tidak secara agersif mempublikasikan rencana latihan. Mereka menambahkan, akan ada opsi untuk tidak merilis pengerahan aset strategis dalam latihan yang dijalankan seiring rencana tahunan. Dia menerangkan pihaknya dapat memilih opsi untuk tidak melakukan publikasi yang berlebihan dalam upaya komunikasi strategis. Singkatnya, kedua aliansi akan mengadakan latihan militer yang direncanakan sesuai jadwal, tetapi tidak akan ada liputan media yang aktif.



Kedua Menteri Pertahanan telah mengungkapkan seharusnya tidak ada ‘celah satu milimeter pun’ dalam persekutuan antar kedua negara. Hal itu juga menunjukkan akan ada kemungkinan perubahan pengerahan aset strategis militer AS atau kerumitan latihan antara Korea Selatan dan AS, jika Korea Utara melakukan tindakan denuklirsasi secara detail.



Sementara itu, Korea Utara terus mengkritik berbagai latihan militer bersama Korea Selatan dan AS. Dalam KTT antar Korea pada tgl.27 April, pemimpin Korea Utara tidak mempersoalkan latihan tersebut. Namun mereka pernah membatalkan pembicaraan tingkat tinggi yang direncanakan tgl.16 Mei, dan menggunakan latihan militer gabungan Seoul dan Washington sebagai alasan pembatalannya. Korea Utara telah mengecam partisipasi Korea Selatan dalam latihan militer maritim dunia (RIMPAC) dan juga mengkritik rencana latihan militer gabungan Ulchi Freedom Guardian.