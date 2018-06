Menhan AS: Pasukan AS di Korsel Tidak Menjadi Agenda KTT Dengan Korut

Menteri Pertahanan AS James Mattis manghapus kemungkinan penurunan jumlah pasukan AS di Korea Selatan. Ketika kembali ke Washington setelah mengunjungi Singapura untuk hadir di Forum Keamanan ASIA ke-17, Mattis menegaskan pasukan AS di Korea Selatan tidak akan berpindah ke mana-mana. Ditambahkannya, masalah pasukan AS di Korea Selatan tidak menjadi agenda pembahasan di KTT dengan Korea Utara. Dengan kata lain, pasukan AS tetap berada di Korea Selatan dan ditempatkan untuk menjaga keamanan di Semenanjung Korea. Pasukan AS tetap ada di Korea Selatan sejak dulu sampai saat ini. Namun, jika ada perubahaan pada 5 tahun atau 10 tahun ke depan, masalah itu dapat dipertimbangkan kembali, melalui pembicaraan oleh AS dan Korea Selatan.



Penarikan atau penurunan pasukan AS di Korea Selatan terus dibicarakan seiring proses denuklirisasi di Semenanjung Korea. Isi penting denuklirisasi yang dibicarakan di KTT antar Korea dan KTT antara Korea Utara dan AS adalah pembuangan senjata nuklir dan program nuklir Korea Utara. Namun, Korea Utara mengklaim denuklirisasi harus dilaksanakan baik di Korea Selatan maupun di Korea Utara. Korea Selatan tidak pernah mengembangkan atau memiliki senjata nuklir, namun Korea Selatan dilindungi payung nuklir AS. Karenanya, payung nuklir AS juga menjadi subyek denuklirisasi bagi Korea Utara. Masalah itu langsung terkait dengan penarikan atau penurunan pasukan AS di Korea Selatan. Oleh karenanya, masalah itu sering muncul sebagai isu yang diperdebatkan.



Sehubungan dengan masalah tersebut, Menteri Mattis mengatakan pihaknya tidak mengetahui bagaimana kisah tersebut muncul. Menurutnya, dia mendapat pertanyaan serupa dari para wartawan. Jika seseorang menbuat kisah serupa, isinya akan terus bertambah. Namun, masalah pasukan AS di Korea Selatan tidak pernah dibicarakan. Dia menekankan Konferensi Keamanan ASIA hanya fokus pada masalah pembuangan program nuklir Korea utara.