KTT Antara Korut dan AS Pertama Dalam Sejarah Berakhir Pada Satu Hari

Pemimpin Korea Utara Kim Jong-un dan Presiden Amerika Serikat Donald Trump akhirnya melaksanakan pertemuan bersejarah di Hotel Capella, Singapura pada hari Selasa (12/6/18). KTT tersebut berhasil digelar secara dramatis dengan mengatasi berbagai tantangan dan konflik sejak tahun lalu. Situasi di Semenanjung Korea pada tahun lalu menghadapi krisis akibat uji coba nuklir dan peluncuran rudal balistik Korea Utara. Namun, situasi serupa mulai berubah jelang Olimpiade Musim Dingin PyongChang setelah Presiden Moon Jae-in mengumumkan Deklarasi Berlin.



Setelah pemerintahan Moon Jae-in diluncurkan pada bulan Mei tahun 2017 lalu, ekspektasi untuk meredakan krisis Semenanjung Korea menjadi cukup tinggi. Namun, Korea Utara malah melakukan uji coba peluncuran rudal balistik selama empat hari setelah pelantikan Moon sebagai presiden. Setelah itu, Korea Utara meluncurkan rudal sebanyak 7 kali, dan melakukan uji coba sebanyak 6 kali. Oleh karena itu krisis di Semenanjung Korea semakin meningkat.



Pada bulan Juli lalu, Presiden Moon Jae-in menyatakan tekadnya untuk menggelar KTT antara dua Korea saat dia berpidato di Yayasan Korber di Jerman. Kemudian, Moon berupaya keras untuk menghadirkan Korea Utara di Olimpiade PyeongChang. Upaya tersebut mulai membuahkan hasil memasuki tahun 2018.



Kim Jong-un menyatakan keinginan untuk hadir pada Olimpiade PyeongChang dan berdialog dengan Korea Selatan melalui pidato sambutan tahun baru. Delegasi khusus Korea Utara mengunjungi Korea Selatan untuk hadir di Olimpiade PyeongChang, dan setelah itu, delegasi Korea Selatan juga mengunjungi Korea Utara. Proses serupa melahirkan kesepakatan untuk menggelar KTT antara dua Korea. Delegasi tersebut juga menyampaikan pesan Korea Utara untuk menggelar KTT dengan AS kepada Presiden Trump pada tgl.8 Maret lalu. Presiden Trump langsung menerima permintaan itu, sehingga KTT antara Korea Utara dan AS dapat dilaksanakan.



KTT antara dua Korea pertama digelar di Panmunjeom pada tgl.27 April. Dua pemimpin menyepakati denukliriasi lengkap, pembentukan kerangka perdamaian, dan beberapa poin lain melalui Deklarasi Panmunjeom. Setelah itu, Moon berupaya untuk mewujudkan KTT antara Korea Utara dan AS dengan mengunjungi Washington pada tgl.22 Mei lalu. Akhirnya, jadwal KTT antara dua negara yang digelar di Singapura pada tgl.12 Juni diumumkan.



Namun, upaya untuk menggelar KTT antara Korea Utara dan AS kembali menghadapi krisis akibat pernyataan Trump untuk membatalkan KTT. Pembatalan dilakukan karena Korea Utara mengkritik latihan militer gabungan antara Korea Selatan dan AS, Max Thunder. Pada waktu itu, Moon kembali melakukan peranan sebagai perantara. Dia bertemu dengan Kim Jong-un di Panmunjeom pada tgl.26 Mei, dan setelah itu, pertemuan tingkat kerja antara Korea Utara dan AS digelar di Pamunjeom dan Singapura. AKhirnya, lokasi dan waktu pertemuan pemimpin Korea Utara dan AS ditetapkan.