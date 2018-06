Korut Memberitakan Pengadopsian Pernyataan Bersama Korut-AS

Media Korea Utara memberitakan pengadopsian pernyataan bersama antara Korea Utara dan AS pada hari Rabu(13/6/18). Pemberitaan cepat tersebut menunjukkan perubahaan sikap Korea Utara dibandingkan dengan masa lalu. Kantor resmi Korea Utara(KCNA), harian Rodong Shinmun, dll melaporkan isi pernyataan bersama dengan lebih jelas. Menurut media tersebut, pemimpin Kim Jong-un dan Presiden Donald Trump bertukar pandangan secara terbuka mengenai pendirian hubungan Korea Utara dan AS yang baru, serta pelaksanaan kerangka perdamaian antar-negara.



Harian resmi Partai Buruh, Rodong Shinmun juga meliput berita terkait dalam empat halaman dengan melampirkan 30 foto. Media Korea Utara juga menekankan permintaan Kim Jong-un atas penghentian latihan militer gabungan antara Korea Selatan dan AS. Ditambahkannya, Presiden Trump juga mengatakan bahwa latihan itu dapat dihentikan, serta sanksi terhadap Korea Utara juga dapat dicabut sesuai dengan proses perbaikan hubungan dan perjalanan negosiasi.



Pemberitaan cepat media Korea Utara terasa luar biasa. Hingga saat ini, media-media tersebut memberitakan kegiatan pemimpin Kim Jong-un setelah memeriksa isinya dengan ketat, tanpa melaporkan jadwal Kim terlebih dahulu. Berbeda ketika ada KTT antara Korea Utara dan China, mereka memberitakan hal itu setelah Kim Jong-un kembali ke Pyongyang. Namun, dalam KTT antara Korea Utara dan AS, mereka lebih dulu memberitakan, sehingga jadwal kunjungan Kim juga diumumkan. Akhirnya, hasil KTT tersebut lebih cepat diberitakan sebelum Kim tiba di Pyongyang. Hal tersebut menunjukkan perubahaan sikap Korea Utara.