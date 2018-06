AS menaikkan suku bunga ke kisaran 1,75% dan 2%

Kenaikan suku bunga acuan AS kedua dalam tahun ini menyebabkan kesenjangan suku bunga antara Korea Selatan dan AS semakin besar. Perhatian tertuju pada dampak terhadap ekonomi Korea, karena AS diperkirakan akan menaikan lagi suku bunganya sebanyak dua kali pada paruh kedua tahun ini.



Bank Sentral AS atau The Federal Reserve pada tgl.13 Juni meningkatkan suku bunga acuannya sebesar 0,25%, menjadi kisaran 1,75% dan 2%. Suku bunga AS baru pertama kali berada di kisaran 2% dalam 10 tahun sejak tahun 2008. Kenaikan suku bunga itu terjadi untuk kedua kalinya tahun ini dalam kurun tiga bulan menyusul kenaikan pada bulan Maret lalu.



AS pernah melakukan kebijakan ‘suku bunga di kisaran 0%’ untuk menanggulangi krisis keuangan global tahun 2008. Setelah itu, AS untuk pertama kalinya menaikkan suku bunga di tahun 2015 dan melakukan kenaikan sebanyak 6 kali hingga bulan Maret tahun ini. Bahkan, Bank Sentral AS menyampaikan reivisi kenaikan tambahan sebanyak 2 kali di paruh kedua tahun ini. Peningkatan itu sudah diprediksi, namun jumlah kenaikan itu meningkat dari 3 kali menjadi 4 kali. Ke depan, kecepatan kenaikan suku bunga akan menjadi begitu cepat.



Kenaikan suku bunga AS dan juga prediksi mengenai kenaikan tambahan berdasarkan pada tren pertumbuhan ekonomi AS yang solid. Tingkat inflasi sedang mendekati target lebih cepat daripada prediksi sebelumnya. Bahkan indikator-indikator ekonomi utama menunjukan semuanya dapat dipulihkan. Ketua Bank Sentral AS Jerome Powell juga mengatakan ekonomi AS sedang berjalan dengan sangat baik. Kecepatan laju kenaikan suku bunga AS meningkatkan kekhawatiran atas krisis keuangan dari negara-negara berkembang. Tidak dapat dipungkiri, suku bunga antara Korea Selatan dan AS sudah berbalik dalam 10 tahun 7 bulan, dengan kenaikan suku bunga AS di bulan Maret lalu. Meski Bank Sentral Korea membekukan suku bunga di bulan Mei, namun AS menaikkan suku bunganya, yang membuat kesenjangan suku bungan antara dua negara menjadi 0,5%. Hal itu dapat membuat investor asing di Korea Selatan untuk menarik dana mereka dari pasar domestik.