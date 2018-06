Calon Dubes AS untuk Korsel Mengakui Keperluan Penghentian Latihan Militer Gabungan antara Korsel dan AS

Calon Duta Besar AS untuk Korea Selatan, Harry Harris mengaku perlu untuk menghentikan latihan militer gabungan antara Korea Selatan dan AS dalam uji kelayakan dan kepatutan parlemen di Majelis Tinggi AS. Harris mendukung langkah penghentian latihan militer gabungan antara Korea Selatan dan AS yang sebelumnya dinyatakan oleh Presiden Trump. Situasi Semenanjung Korea telah berubah, sehingga perlu mencoba menghentikan sementara latihan tersebut untuk memeriksa keseriusan sikap pemimpin Kim Jong-un pada negosiasi kemarin. Pernyataan tersebut ditafsirkan sebagai penghentian latihan militer jangka pendek yang tidak mempengaruhi kesiapsiagaan militer antara Korea Selatan dan AS. Harris mengatakan dia memahami bahwa latihan militer biasa bagi pasukan AS di Korea Selatan akan tetap berlangsung. Namun keputusan terakhir akan dikeluarkan langsung dari Pentagon.



Harris menyatakan sanksi dari PBB dan tekanan maksimal dari AS menarik Kim Jong-un ke meja negosiasi. Menurutnya, seluruh dunia harus tetap mengawasi ancaman nuklir Korea Utara. Pernyataan itu memiliki arti pihaknya tidak setuju atas evaluasi Presiden Trump mengenai penghapusan ancaman nuklir pada saat ini.



Dia menekankan pentingnya hubungan alinasi antara Korea Selatan dan AS. Janji AS terhadap negara aliansi Korea Sealtan tetap tidak berubah, dan sistem pertahanan misil di Korea Selatan bertujuan untuk menghadapi ancaman rudal balistik dari Korea Utara, bukan mengarahkan China.



Oleh karena itu latihan militer gabungan antara Korea Selatan dan AS diperkirakan akan berhenti. Presiden Trump menyatakan latihan itu dapat dihentikan saat dialog dengan Kim Jong-un. Presiden Moon juga menyatakan pemerintah Seoul dapat mempertimbangkan masalah tersebut apabila dialog antara dua Korea, dialog antara Korea Utara dan AS tetap berlanjut di sidang Dewan Keamanan Nasional hari Kamis (14/6/18).