Korea Selatan dan AS Hentikan Latihan Militer UFG pada Bulan Agustus

Otoritas militer Korea Selatan dan AS memutuskan untuk menghentikan latihan militer gabungan antar-negara, Ulchi Freedom Guardian (UFG), pada bulan Agustus mendatang. Hal tersebut ditafsirkan untuk menghapus kekhawatiran atas keamanan yang dirasakan oleh Korea Utara dan mempercepat langkah denuklirisasi.



Kementerian Pertahanan Korea Selatan dan AS mengumumkan segala rencana terkait UFG ditunda, dan dua pihak terus membahas langkah lanjutan. Selain itu, keputusan terkait latihan lain seperti Key Resolve atau Foal Eagle juga belum diambil. Latihan UFG adalah latihan militer gabungan antara Korea Selatan dan AS yang dilaksanakan menghadapi perang total di Semenanjung Korea. Latihan itu digelar pada akhir bulan Agustus, dan dilaksanakan sebagai Latihan Pos Komando (CPX). Latihan UFG pada tahun 2017 lalu menghadirkan 17.500 orang pasukan AS.



Latihan Key Resolve biasa digelar pada bulan Maret untuk memeriksa kesiapsiagaan militer dua negara dan melatih proses pelaksanaan perang. Latihan Foal Eagle adalah latihan operasi di lapangan terbuka yang menghadirkan tenaga militer dan peralatan secara nyata. Korea Utara tetap memprotes tiga latihan tersebut sebagai latihan invasi ke Korea Utara.



Sementara itu, otoritas militer memahami 'waktu penundaan latihan UFG' sebagai 'waktu dialog dengan Korea Utara untuk denuklirisasi.' Oleh karena itu, apabila dialog tetap berlangsung sampai tahun depan, latihan Key Resolve dan Foal Eagle juga diperkirakan akan dihentikan untuk sementara waktu. Banyak pihak yang memperhatikan tindakan apa yang akan diambil Korea Utara sejalan dengan pengumuman penghentian latihan UFG tersebut.