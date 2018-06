Kim Jong-un dan Xi Jiinping Mengadakan KTT Ke-3 di China

Pemimpin Korea Utara Kim Jong-un kembali mengunjungi Beijing pada hari Selasa (19/6/18) dan bertemu dengan Presiden China Xi Jinping. Kegiatan tersebut ditafsirkan sebagai usaha Kim dalam memperkuat hubungan dengan China pada fase dialog dengan AS. Media resmi China dan Korea Utara secara serempak memberitakan kunjungan Kim ke China sebagai berita terhangat.



Dalam KTT antara China dan Korea Utara, dua pemimpn negara menunjukkan hubungan yang akrab, dengan terus menekankan kerjasama antara dua negara. Presiden Xi menyatakan hubungan dua negara memasuki tahap perkembangan yang baru, dengan China akan melakukan peran yang konstruktif di masa depan. Jamuan makan malam yang menghadirkan pasangan suami isteri dua pemimpin tersebut berlangsung dengan mewah.



Kunjungan tersebut merupakan kunjungan ke-3 Kim dalam waktu tiga bulan, dan hanya satu minggu setelah KTT antara Korea Utara dan AS selesai. Kunjungan Kim Jong-un ke China ditafsirkan bertujuan untuk mencari strategi bersama dalam negosiasi lanjutan, sekaligus bertukar pandangan mengenai isi KTT dengan AS. Korea Utara yang akan kembali melakukan negosiasi dengan AS perlu pendukung yang siap mendampinginya. China juga perlu menguatkan posisinya dengan turut serta dalam proses pembentukan perdamaian di Semenanjung Korea.



Diantara delegasi kunjungan Korea Utara ke China, terdapat Perdana Menteri Korea Utara Park Pong-ju dan Wakil Ketua Komite Sentral Politburo Partai Buruh Korea Utara (PBK) Park Tae-sung. Wakil Ketua Park pernah memantau fasilitas industri China selama 11 hari dengan memimpin delegasi Korea Utara pada bulan lalu. Hal itu menunjukkan peningkatan kerja sama ekonomi dengan China memenuhi porsi besar dari tujuan kunjungan Kim ke China kali ini. Hal itu juga mengisyaratkan upaya besar China untuk meredakan atau mencabut sanksi dunia internasional terhadap Korea Utara.