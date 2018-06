USFK meningggalkan Yongsan, pindah ke Pyeongtaek

Pasukan AS di Korea Selatan, USFK, setelah 73 tahun bermarkas di pangkalan Yongsan di Seoul akan membuka markas baru di pangkalan Pyeongtaek, sebuah kota di provinsi Gyeonggi selatan. Perpindahan pangkalan itu akan menjadi momentum untuk melakukan perubahan penting bagi pasukan secara keseluruhan. Pemindahan pangkalan tersebut juga penting karena situasi diplomatik seputar Semenanjung Korea saat ini berada dalam proses peralihan atau konversi yang bersejarah.



Total luas pangkalan baru di Pyongtaek, Kamp Humphreys mencapai 14,68 juta meter persegi, 5 kali lebih besar daripada wilayah Yeouido, Seoul. Total gedung berjumlah 513 unit, termasuk 226 unit gedung untuk pihak pasukan Korea Selatan, sementara 287 unit untuk AS. Kamp Humphreys merupakan markas terbesar bagi pasukan AS di luar negeri. Fasilitas-fasilitas untuk membantu perajurit AS dan keluarga mereka hidup secara nyaman juga terjamin, dengan adanya sekolah, toko dan bank.



Pasukan AS pertama kali memasuki Yongsan pada tahun 1945. Saat itu beberapa pasukan telah berada di Jepang untuk melucuti senjata pasukan Jepang dan melindungi fasilitas utama di Seoul dan Incheon. Pada tahun 1949, pasukan AS menarik mundur dari Korea, namun mereka kembali ke Korea sebagai anggota pasukan PBB setelah Perang Korea terjadi. USFK pertama kali mendirikan markas Yongsan pada bulan Juli tahun 1957 setelah berakhirnya Perang Korea.



Dibukanya era baru di pangkalan Pyeongtaek akan mendorong perubahan besar. Perubahan fungsi pasukan AS di Korea Selatan kemungkinan akan mengalami perubahan, bersamaan dengan proses pembangunan perdamaian di Semenanjung Korea. Sementara itu, presiden AS Donald Trump terus menyampaikan niatnya untuk memangkas jumlah pasukan militer AS di Korea Selatan.