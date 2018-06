Korut Tidak Menggelar Aksi Demonstrasi Anti AS

Korea Utara tidak menggelar aksi demonstrasi besar-besaran anti AS yang biasa dilaksanakan pada tgl.25 Juni setiap tahun. Hal tersebut dianggap sebagai sinyal meredanya ketegangan di Semenanjung Korea. Kantor Berita AP di AS hari Senin (25/6/18) memberitakan bahwa Korea Utara tidak menggelar aksi demonstrasi anti AS dan hal itu dinilai sebagai 'sinyal detente’ atau peredaan ketegangan.



Korea Utara biasa menetapkan tgl.25 Juni hingga 27 Juli setiap tahun sebagai waktu protes anti AS dan imperialisme. Tgl.25 Juni adalah hari meletusnya Perang Korea, dan tgl.27 Juli adalah hari penandatanganan perjanjian gencatan senjata. Dalam periode waktu tersebut, Korea Utara melaksanakan berbagai acara dan pendidikan anti AS. Tahun lalu sebanyak 100 ribu warga masyarakat Korea Utara mengikuti demonstrasi besar-besaran di kota Pyongyang dan Korea Utara juga sempat menerbitkan perangko peringatan.



Menurut AP, media resmi Korea Utara berupaya untuk membentuk suasana hangat selama beberapa bulan jelang KTT antara Korea Utara dan AS. Setelah KTT tersebut usai, media Korea Utara langsung mengeluarkan berita, foto, dan video liputan terkait. Sementara itu, cara penyebutan Presiden Trump juga berubah menjadi ‘Presiden AS Donald Trump’ dari sebelumnya hanya ‘Trump’ saja. Dua hari setelah KTT bersejarah tersebut, mereka juga menyiarkan film dokumenter berdurasi 42 menit, sehingga warga Korea Utara juga ikut merasakan perubahan suasana.



Meskipun demikian, AP juga mengkritik isi pemberitaan Korea Utara yang tidak berubah. Korea Utara meredakan propaganda anti AS, namun menguatkan serangan terhadap nilai kapitalisme secara keseluruhan. AP menafsirkan fenomena tersebut sebagai peringatan tidak langsung yang bermakna 'tidak boleh memahami kegiatan diplomasi Korea Utara sebagai pembuangan ideologi mereka.’



Beberapa waktu lalu, Kim Jong-un menarik minat masyarakat dunia melalui tindakan secara terbuka. Oleh karena itu, banyak pihak yang beranggapan bahwa perubahaan Korea Utara menuju ke arah positif, namun juga banyak yang mencurigai sikap mereka sebagai bagian dari strategi penipuan.