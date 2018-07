Kerja Sama Korea Selatan, AS dan UEA Untuk PLTN Arab Saudi

Korea Selatan melakukan kerja sama dengan AS dan Uni Emirat Arab untuk meningkatkan kemungkinan penerimaan pesanan pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik Nuklir (PLTN) di Arab Saudi. Kementerian Perindustrian, Perdagangan dan Sumber Daya menggelar rapat pembahasan strategi ekspor PLTN pada hari Senin (2/7/18). Rapat tersebut dipimpin oleh Menteri Perindustrian, Perdagangan, dan Sumber Daya Paik Un-gyu dan menghadirkan perusahaan terkait seperti Perusahaan Listrik Negara Korea (KEPCO), Perusahaan Tenaga Hidro dan Nuklir Korea (KHNP), dll. Mereka membahas strategi penerimaan pesan pembangunan PLTN di Arab Saudi dan rencana dukungan pemerintah.



Pada tgl.30 Juni lalu, King Abdullah City for Nuclear and Renewable Energy (KA-CARE ) memberitahukan kepada KEPCO bahwa lima negara, yaitu Korea Selatan, AS, Perancis, China dan Rusia terpilih sebagai peserta tender. Pada awalnya, hanya tiga negara yang terpilih sebagai peserta tender. Oleh karena itu, persaingan antar-negara untuk memenangkan tender semakin ketat.



Setelah itu, pemerintah Seoul dan perusahaan terkait membentuk 'pusat dukungan pembangunan PLTN Arab Saudi' di KEPCO. Pusat tersebut berperan sebagai lembaga dukungan urusan praktis untuk menganalisa permintaan Arab Saudi, pembuatan surat usulan tender dan pembahasan tingkat kerja antar negara. Pemerintah Korea Selatan akan berkeliling untuk memperkenalkan keunggulan PLTN Korea Selatan di Arab Saudi pada semester kedua tahun ini.



Secara khusus, Korea Selatan akan mengadakan kerja sama strategis dengan AS dan Uni Emirat Arab. Lima negara terpilih sebagai peserta tender, sehingga strategi kerja sama antar-negara menjadi varian penting. Untuk itu, Korea Selatan berencana untuk membahas kerja sama, baik antar-pemerintah maupun antara bidang swasta dengan AS. Pemerintah Seoul juga memutuskan untuk turut serta bersama Uni Emirat Arab dalam proyek pembangunan PLTN di Arab Saudi berdasarkan kepercayaan yang terbentuk melalui kesuksesan pembangunan PLTN Barakah di Uni Emirat Arab.