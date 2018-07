Jumlah Cadangan Devisa Korea Selatan Menembus 400 Miliar Dolar AS

Jumlah cadangan devisa Korea Selatan berhasil menembus angka 400 miliar dolar AS untuk pertama kali. Bank Sentral Korea Selatan (BOK) dan Kementerian Strategi dan Keuangan Korea Selatan pada hari Rabu (4/7/18) menyatakan cadangan devisa akhir bulan Juni tercatat pada angka 400,3 miliar dolar AS. Angka tersebut menunjukkan peningkatan sebesar 1 miliar 320 juta dolar AS dibandingkan satu bulan sebelumnya. Sejak bulan Maret, rekor jumlah cadangan devisa terus membaik selama 4 bulan berturut-turut, namun capaian sebesar 400 miliar dolar AS merupakan yang pertama kali.



Korea Selatan meminta bantuan finansial kepada Dana Moneter Internasional (IMF) pada akhir tahun 1997 lalu, di mana jumlah cadangan devisa Korea Selatan saat itu hanya mencapai 3,9 miliar dolar AS. Namun, jumlah itu meningkat lebih dari 100 kali lipat hanya dalam waktu 21 tahun. BOK menjelaskan, cadangan devisa Korea Selatan yang mencapai 400 miliar dolar AS sudah sesuai dengan standar IMF. Volume cadangan devisa Korea Selatan menempati urutan ke-9 di dunia. Peningkatan cadangan devisa disebabkan oleh surplus neraca transaksi berjalan dan peningkatan laba operasional atas aset valuta asing.



Cadangan devisa adalah indikator untuk menunjukkan kemampuan suatu negara dalam membayar utang luar negeri. Jumlah utang valuta asing dalam jangka pendek di bawah 1 tahun dibandingkan dengan jumlah cadangan devisa mencapai 30,4%. Rasio tahun 1997 saat krisis moneter melanda Seoul dan rasio tahun 2008 ketika krisis keuangan global muncul masing-masing tercatat sebesar 286% dan 74%. Aset finansial bersih luar negeri pada akhir bulan Maret lalu mencapai 276,5 miliar dolar AS. Indikator tersebut menunjukkan kestabilan valuta asing Korea Selatan cukup tinggi.



Meskipun demikian, muncul keprihatinan karena otoritas dapat mengalami kesulitan pengelolaan cadangan valuta asing karena pihaknya harus terus mempublikasikan intervensi pasar valuta asing yang dilakukan. Pada bulan Maret tahun depan, pemerintah Seoul berencana untuk mempublikasikan hasil intervensi pemerintah di pasar valuta asing, yang dicatat mulai bulan Juli hingga Desember tahun ini, untuk meningkatkan transparansi kebijakan valuta asing.