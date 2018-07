Perang Perdagangan AS-China Berdampak Besar pada Ekonomi Korea

AS menetapkan bea masuk 25% terhadap produk China mulai hari Jumat (6/7/18) pukul 12:01 siang waktu Beijing atau pukul 1:01 siang waktu Korea. AS mengenakan tarif tersebut pada produk impor China senilai 50 miliar dolar. Sebagai langkah pertama, AS telah mengenakan bea masuk sebesar 25% terhadap 818 unit barang impor China senilai 34 miliar dolar, meliputi produk TI, mobil listrik dan robot. Dalam waktu dua minggu ke depan, AS juga akan memberlakukan tarif pada 284 unit produk iimpor senilai 16 miliar dolar. Apabila AS memberlakukan tarif tinggi tersebut, harga produk buatan China akan meroket, sehingga kegiatan ekspor terhadap AS akan terganggu. Untuk membalas langkah tersebut, China juga akan mengenakan tarif balasan kepada AS.



Beberapa pihak menilai perang perdagangan antara dua negara akan memberi dampak besar pada perekonomian dunia. Ketergantungan ekspor Korea Selatan terhadap AS dan China cukup tinggi, sehingga secara tidak langsung hal itu akan memberi dampak negatif. Media luar negeri menyatakan bahwa Korea Selatan menempati urutan ke-6 di antara 10 negara yang mengalami kerugian besar akibat perang perdagangan AS dan China. Menurut perkiraan, produk ekspor utama seperti produk elektronik, mobil, besi, baja dan kapal, akan mendapat pengaruh secara langsung.



Meskipun demikian, Kementerian Perindustrian, Perdagangan dan Sumber Daya menilai pengaruh perang perdagangan antara AS dan China pada ekspor Korea Selatan akan sangat terbatas. Menteri Paik Un-gyu menyataan pihaknya akan mengawasi situasi terkait dan melakukan berbagai hal untuk mempersempit pengaruhnya pada perekonomian Korea Selatan. Sebelumnya, Institut Korea untuk Ekonomi Industri & Perdagangan (KIET) memperkirakan nilai ekspor Korea Selatan terhadap China dan AS akan mengalami penurunan, masing-masing sebesar 190 juta dolar dan 50 juta dolar.