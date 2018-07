Menteri Keuangan: Konflik Dagang G2 Menjadi Risiko Serius

Pemerintah mempersiapkan tanggapan darurat sejalan dengan konflik perdagangan antara AS dan China yang semakin sengit. Wakil Perdana Menteri urusan ekonomi Kim Dong-yeon mengadakan rapat ekonomi pada tgl.12 Juli untuk meninjau langkah-langkah terkait. Kementerian Perindustrian, Perdagangan dan Sumber Daya Energi juga mengadakan pertemuan bersama pemerintah dan swasta, bahkan delegasi gabungan pejabat pemerintah dan perusahaan juga akan mengadakan kunjungan ke AS.



Wakil PM Kim Dong-yeon memimpin rapat ekonomi untuk membahas situasi penciptaan lapangan kerja dan tanggapan atas konflik perdagangan AS dan China. Kim menyatakan beberapa tantangan dalam memperbaiki situasi yang parah terkait penciptaan lapangan kerja. Ia juga menegaskan keinginan untuk menciptakan hasil nyata melalui pertumbuhan inovasi penciptaan lapangan kerja. Terkait perang perdagangan G-2, Kim menyatakan munculnya risiko serius pada ekonomi Korea Selatan.



Kementerian tengah mengoperasikan sistem penanganan bersama pemerintah dan swasta, serta menyediakan solusi yang sesuai untuk setiap skenario. Oleh karena itu, pihaknya mulai melakukan penelitian tentang dampak pengenaan pajak antara AS dan China pada kegiatan ekspor. Pihaknya juga secara agresif akan menangani kebijakan impor mobil AS berdasarkan Pasal 232 UU Perdagangan.



Semantara itu, muncul kritik pada serangkaian pertemuan yang seolah-olah hanya pertunjukan belaka. Publik menilai bahwa kesimpulan dari setiap pertemuan selalu sama, hanya berupa usaha meminimalkan dampak pada ekonomi dan perusahaan. Namun ada anggapan lain bahwa pemerintah juga mengalami kesulitan, karena Korea Selatan tidak berdaya dalam perang ekonomi dua negara kuat tersebut. Beberapa pengamat menilai akan sangat sulit untuk menemukan dampak perang tarif AS-China secara tepat terhadap industri Korea Selatan. Hal itu dikarenakan kemungkinan AS dan China akan menerapkan semakin banyak bea masuk pada produk-produk lainnya.



Menurut Wall Street Journal, jumlah ekspor Korea yang menderita kerugian sebagai akibat perang perdagangan tersebut mencapai 57 miliar dolar. Nilai tersebut membuat Korea Selatan menduduki peringat kedua di dunia, menyusul Meksiko, sebagai negara dengan risiko terbesar atas perang perdagangan AS dan China.