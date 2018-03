Negosiasi Putaran Kedua Revisi FTA Antara Korsel dan AS Berakhir

Korea Selatan dan AS menyelesaikan perundingan putaran kedua mereka untuk merevisi perjanjian perdagangan bebas FTA bilateral. Perundingan terjadi pada tgl. 31 Januari dan tgl. 1 Februari. Korea Selatan dan AS memastikan topik apa yang menarik bagi pihak lain selama putaran pertama negosiasi yang digelar di AS pada tgl. 5 Januari. Berdasarkan hasilnya, kedua pihak membicarakan rincian mengenai posisi mereka pada negosiasi putaran kedua. Dalam putaran pertama perundingan sebelumnya, AS tertarik pada penghapusan hambatan non tarif atas kendaraan dan pengetatan aturan tempat asal mobil. Kali inipun, AS memfokuskan diri pada otomotif. AS dikatakan telah mengangkat isu mengenai keseimbangan perdagangan khusus pada mobil, seperti perlunya untuk meningkatkan komponen mobil buatan AS pada mobil Korea yang diekspor ke negaranya, juga pelonggaran peraturan keselamatan dan lingkungan Korea Selatan yang dianggap sebagai batu sandungan dalam ekspor mobil AS ke Korea Selatan.



Menteri Perdagangan Kim Hyun-chong mengatakan negosiasi terbaru yang ditangani adalah tentang isu seperti tindakan pengamanan Washington, tarif anti-dumping, ISDS, metode investigasi anti-dumping dan akses pasar otomotif. Korea Selatan juga menerangkan ketidakadilan dari tindak pengamanan Washington, dan meminta keras agar AS menarik atau mengurangi langkah tersebut. Seoul juga menuntut revisi ISDS. Memang benar Korea Selatan dan AS terlibat dalam perang sengit pada pembicaraan FTA terbaru mengenai keseimbangan kepentingan yang saling bertentangan. Tapi kedua pihak gagal untuk mencapai kesepakatan signifikan, seperti yang mereka lakukan dalam negosiasi sebelumnya.



Mereka akan mengadakan putaran ketiga pembicaraan dalam beberapa minggu ke depan, tapi pelaksanaannya sulit diantisipasi karena pandangan mereka sangat berbeda mengenai isu-isu utama. Negosiasi bisa memakan waktu lama sebelum kedua pihak mencapai kesepakatan akhir. Seoul harus merancang strategi yang bijaksana guna mendapatkan apa yang sebenarnya dibutuhkannya, bahkan saat memberikan beberapa konsesi.