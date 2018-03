Prospek Kenaikan Suku Bunga yang Diantisipasi di AS

Pasar keuangan Korea Selatan terpuruk menyusul anjloknya bursa New York, AS minggu lalu. Pada tgl. 7 Februari, Indeks harga saham gabungan Korea, KOSPI jatuh di bawah 2.400 untuk pertama kali dalam 4 bulan terakhir, sementara nilai tukar won terhadap dolar dan suku bunga obligasi pemerintah naik. Pada tgl. 9 Februari, KOSPI turun tajam ke kisaran 2.350 mengikuti penurunan harga saham di AS, dan nilai tukar won mendekati 1.100 won per dolar, mengindikasikan pasar keuangan Korea yang semakin fluktuatif.



Pasar saham AS memperlihatkan tren kenaikan selama hampir 9 tahun sejak bulan Maret 2009, tapi sekarang terjerumus. Di balik pasar yang lemah, ada kekhawatiran bahwa AS mungkin akan menaikkan suku bunga pada laju yang lebih cepat dari yang direncanakan, karena kondisi pekerjaan yang lebih baik dari perkiraan. Scara nyata, Wall Street Journal sedang memprediksi AS akan menaikan suku bunga sebanyak 4 kali tahun ini.



Seiring berjalannya waktu, dampak kenaikan suku bunga AS akan semakin kuat. Jurang tingkat suku bunga yang lebih besar antara Korea Selatan dan AS akan menekan pemerintah Seoul untuk menaikkan suku bunga. Ini akan menjadi beban berat pada utang rumah tangga negara, yang menembus 1.400 triliun won. Itu juga akan berdampak pada pasar perumahan secara negatif, dengan turunnya harga rumah di daerah dimana konsumsi swasta menyusut. Juga ada kekhawatiran atas kemungkinan keluarnya investor asing masal dari Korea Selatan. Pergolakan pasar keuangan terakhir mungkin akan menunjukkan gejolak pasar yang lebih serius di masa depan. Dengan mempertimbangkan dampak dari kenaikan suku bunga AS, Korea Selatan semestinya memantau secara ketat pasar keuangan global dan mengambil langkah yang tepat dalam upaya meminimalkan efek samping.