Pemberlakukan Bea Masuk Tinggi AS Terhadap Impor Baja

Presiden AS Donald Trump menandatangani rencana bea masuk baru pada baja dan aliminium impor. Aturan tarif baru itu diharapkan akan berdampak besar pada ekspor baja Korea Selatan ke AS. AS mengatakan bea masuk itu diperlukan untuk keamanan nasional. Korea Selatan menyerukan agar AS tidak melibatkan negaranya dari tarif baja baru, mengingat negosiasi ulang sedang berlangsung untuk merevisi FTA antara Korea Selatan dan AS serta aliansi biateral mereka. Sayangnya, upaya pemerintah Seoul tidak berjalan dengan baik, peraturan bea masuk diprediksi akan menimbulkan kerugian pada industri baja Korea Selatan.



Tahun lalu, Korea Selatan mengekspor 3,54 juta ton produk baja ke AS dengan nilai 3,26 miliar dolar. Jika bea masuk 25% dikenakan, ekspor baja Korea diperkirakan akan turun sebanyak 880 juta dolar per tahun, karena kenaikan harga baja sebesar satu persen diperkirakan akan mengurangi ekspor baja Korea ke AS sebanyak 1,42%. AS sudah memberlakukan tarif anti dumping dan tindakan imbalan pada produk baja Korea. Jika bea masuk baru dikenai tambahan, maka ekspor baja Korea ke AS yang sudah ajlok tajam 38% tahun 2017 dari tiga tahun sebelumnya, akan menghadapi lebih banyak kesulitan.



Trump memperlihatkan sikap fleksibel terhadap negara-negara lain yang tidak ingin dikenakan tarif baru sebelum mulai diberlakukan. Jika potensi pengecualian dapat dimungkinkan, maka otoritas perdagangan Korea akan kembali menanamkan investasi perusahaan-perusahaan Korea di AS untuk dapat berkontribusi dalam perekonomian Amerika dan menunjukkan bahwa ekspor baja Korea tidak berdampak pada keamanan dan ekonomi AS secara negatif.



Hingga kini, Korea Selatan harus menanggapi bea masuk AS pada impor baja. Namun AS akan terus mempertegas tekanan perdagangannya terhadap Korea Selatan. Korea Selatan seharusnya bekerja sama dengan masyarakat internasional guna menemukan langkah-langkah praktis dalam upaya mengatasi proteksionisme perdagangan AS yang semakin berkembang.