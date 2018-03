Korea Selatan, AS Secara Efektif Menyepakati FTA dan Soal Tarif Baja

Delegasi perundingan perdagangan Korea Selatan kembali dari AS pada hari Minggu, tgl.25 Maret, setelah berdiskusi dengan pejabat AS tentang revisi FTA Korea Selatan dan AS, serta pengecualian Korea Selatan dari tarif tinggi impor baja AS. Setibanya di Korea Selatan, Menteri Perdagangan Kim Hyun-jong mengatakan kesepakatan mengenai FTA Korea Selatan dan AS, serta masalah tarif baja telah terselesaikan secara prinsip. Isu-isu tersebut muncul sebagai topik hangat di tengah proteksionisme perdagangan oleh Washington.



AS telah mengatakan akan menghubungkan negosiasi ulang untuk merevisi FAT Korea Selatan dan AS dengan masalah tarif baja. Untuk menuntaskan hal tersebut, juru runding perdagangan Korea Kim Hyun-jong tinggal di AS selama sebulan terakhir untuk mengadakan pembicaraan maraton. Hasilnya, tgl.22 Maret waktu setempat, Korea yang telah dibebaskan dari tarif baja sebagai tahap pertama, secara efektif mencapai penyelesaian dalam merevisi FTA dan masalah tarif baja. Untungnya industri baja lokal menghindari kerugian besar. Namun itu tidak berarti krisis telah berakhir. Tgl.22 Maret waktu setempat, Trump menandatangani sebuah perintah eksekutif yang menyatakan pemberlakuan tarif senilai 60 miliar dolar pada impor produk China. Dalam pernyataan pada tgl.23 Maret, Kementerian Perdagangan China menyampaikan rencananya untuk mengenakan tarif pembalasan sebesar 3 miliar dolar pada baja dan daging babi produk AS. Di tengah timbulnya perang dagang antara dua ekonomi kuat,



Persentase China dan AS menguasasi masing-masing 25% dan 12% dari total ekspor Korea. Bila Korea menghadapi kesulitan dalam mengekspor barang ke salah satu dari dua negara, maka ekonomi Korea akan terdampak langsung. Korea Selatan perlu membuat strategi yang lebih efektif untuk mengatasi sengketa perdagangan antara AS dan China.