Tantangan Berat Yang Dihadapi Industri Otomotif Korea Selatan

Industri otomotif Korea Selatan tengah menghadapi tantangan berat baik didalam dan luar negeri. Kendaraan produk Korea Selatan sempat menguasau pasar dunia secara agresif. Tetapi saat ini, diantara 10 negara papan atas yang memproduksi mobil, Korea merupakan satu-satunya negara yang menunjukkan penurunan produksi selama dua tahun berturut-turut. Kondisi tersebut semakin diperburuk dengan spekulasi bahwa GM menarik diri dari Korea Selatan, meningkatkan kekhawatiran atas krisis industri otomotif lokal.



Tahun lalu industri otomotif Korea mengalami keromosotan tajam dalam hal produksi dan penjualan domestik serta luar negeri. Volume produksi mobil Korea Selatan mencapai 4,115 juta unit di tahun 2017, turun 2,7% dibanding dengan tahun sebelumnya akibat perlambanan penjualan didalam dan di luar negeri. Alasan lain karena kekurangan produksi yang diakibatkan sejumlah aksi mogok buruh di pabrik domestik. Jumlah ekspor juga turun 3,5%, menjadi 2,529 juta unit. Tahun ini bahkan akan sulit untuk mempertahankan situasi seperti itu.



Tgl.28 Maret, Korea dan AS mengumumkan bersama-sama mereka mencapai kesepakatan dengan prinsip dan pokok dalam revisi FTA. Hasilnya, kedua pihak menyepakati bahwa pemberlakuan tarif pada impor truk pick up Korea akan diperpanjang hingga tahun 2041 dan Korea Selatan akan melonggarkan peraturan keamanan dan lingkungan terhadap kendaraan Amerika. Juru runding Korea menekankan permintaan kuota wajib pada komponen mobil AS yang menjadi masalah sensitif bagi industri mobil Korea. Tarif pada mobil Korea juga tidak akan hidup kembali. Korea Selatan nampaknya telah mengindari skenoario terburuk. Tetapi presiden AS Donald Trump mengatakan pada tgl.29 Maret dirinya mungkin ‘menunda’ kesepakatan perdagangan dengan Korea Selatan sebagai pengaruh dalam perundingan dengan Korea Utara. Masih terlalu dini bagi Korea Selatan untuk bersantai. Dalam upaya mengatasi krisis, pada akhirnya, industri otomotif lokal harus mengamankan teknologi masa depan.