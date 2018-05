Efek penarikan Washington dari kesepakatan nuklir Iran pada ekonomi Korea

Tanggal 8 Mei lalu, presiden AS Donald Trump mengumumkan bahwa AS akan menarik diri dari kesepakatan nuklir Iran dan akan menjatuhkan sanksi ekonomi terhadap Iran. Menyusul keputusan tersebut, harga minyak internasional mengalami fluktuasi. Iran adalah produsen minyak ketiga terbesar di antara anggota Organsiasi Negara-negara Pengekspor Minyak. Jika negara kaya minyak itu mendapat sanksi dari AS, pasokan minyak pasti akan berkurang. Para pakar menghawatirkan bahwa kenaikan harga minyak internasional akan menimbulkan beban yang signifikan pada Korea Selatan.



Secara khusus, investor global percaya bahwa Korea rentan terhadap naiknya harga minyak. Karena sangat tergantung pada impor minyak mentah, mereka dapat keluar dari pasar Korea yang mungkin meningkatkan volatilitas valuta asing. Kekhawatian tersebut belum menjadi kenyataan, karena Iran akan mendapat sanksi ekonomi dalam masa tenggang 3 hingga 6 bulan. Juga negara lain seperti Inggris, Prancis, China dan Rusia telah mengatakan mereka akan terus mematuhi perjanjian. Melihat hal tersebut, Korea Selatan kemungkinan tidak akan menerima dampak seserius seperti yang diperkirakan. Tetapi ada prediksi lain harga minyak internasional mungkin akan naik menjadi 100 dolar per barel. Dalam hal negatif lain, ekonomi Iran akan menyusut tajam jika negara-negara lain ikut bergabung dengan sanksi tersebut. Apabila hal itu terjadi, Korea Selatan akan mengalami kemerosotan tajam pada ekspornya ke Iran, yang sebelumnya mencapai 4 miliar dolar tahun lalu. Hal Ini juga akan menjadi tanda-tanda negatif atas ekspor Korea secara keseluruhan. Oleh karena itu, pemerintah perlu menyusun langkah-langkah yang lebih agresif dengan segera dan cepat.



Pemerintah memutuskan meluncurkan satuan tugas untuk mempersiapkan penyusutan perdagangan dengan Iran. Tugas utama tim itu adalah untuk memeriksa secara ketat potesni kerugian yang dapat diderita oleh perusahaan Korea, dan bekerja sama dengan masyarakat internasional selama masa tenggang. Di sisi lain, para usaha bisnis juga harus menaruh perhatian penuh pada pengelolaan risiko valuta asing dan diversifikasi pasar ekspor Korea untuk mengatasi naiknya harga minyak dengan bijak.