Korea Selatan mengajukan gugatan ke WTO atas tindakan pengamanan AS

Pada tgl.14 Mei pemerintah Korea Selatan mengajukan gugatan kepada Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) atas pengenaan tarif pengamanan AS pada impor mesin cuci dan panel surya produk Korea. Korea Selatan merasa tindakan tersebut melanggar aturan WTO.



Pada bulan Februari, pemerintah Washington memberlakukan tindakan pengamanan terhadap mesin cuci dan panel surya Korea. Mereka menerapkan tarif sebesar 40% hingga 50% pada mesin cuci impor yang mencapai lebih dari 1,2 juta kuota. Mereka juga memberlakukan tarif maksimal 30% pada produk energi surya impor yang melebihi jatah tertentu. Mereka menerapkan tindakan pengamanan untuk melindungi industri lokal dari pelonjakan mendadak impor yang menyebabkan kerugian serius pada produk domestik. Pemerintah Korea percaya bahwa tindakan AS gagal menunjukkan hubungan yang jelas antara peningkatan impor produk Korea dan kerusakan industri di AS. Korea terlibat dalam pembicaraan dengan AS untuk menyelesaikan sengketa perdagangan melalui dilaog. Akan tetapi AS menolak untuk memberi imbalan potensi kerugian pada perusahaan Korea sebagai akibat dari tindakan pengamanan. Hasilnya Korea Selatan memilih untuk mengajukan gugatan kepada WTO untuk memasuki proses penyelesaian sengketa yang panjang.



Korea Selatan merupakan negara pertama di dunia yang mengajukan gugatan dengan WTO untuk melawan tindakan pengamanan Washington, sejak pemerintahan Trump diluncurkan. Itu menunjukkan komitmen kuat pemerintah Korea untuk secara agresif menanggapi pembatasan impor yang tidak adil. Dengan tindakan ini, Korea Selatan diperkirakan akan menerpakan kebijakan perdagangan yang lebih kuat. Pemerintah harus meningkatkan daya negosiasi melalui kerja sama dengan negara lain yang terkena dampak dan tanggapan terhadap tindakan Washington, sekaligus terus menerus berupaya melakukan diversifikasi pasar ekspor dengan mempertajam daya saing perusahaan domestik.