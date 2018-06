Dampak besar dari kenaikan suku bunga AS

Suku bunga acuan AS berada di kisaran 2% untuk pertama kalinya dalam 10 tahun sejak krisis keuangan global terjadi di tahun 2008. The Fed atau Bank Sentral AS pada tanggal 13 Juni untuk kedua kalinya dalam tahun ini menaikkan suku bunga acuannya, setelah sebelumnya melakukan tindakan yang sama pada bulan Maret. Tetapi perhatian lebih tertuju pada gerakan Fed selanjutnya, karena 8 dari 15 anggota Bank Sentral AS berencana untuk melakukan dua kali lagi kenaikan, dengan total empat kali kenaikan tahun ini.



Kenaikan suku bunga AS baru-baru ini telah diantisipasi secara luas, mengingat proyeksi untuk pertumbuhan ekonomi, inflasi dan pasar ketenagakerjaan di AS telah meningkat dibandingkan dengan bulan Maret. Masalahnya adalah, laju kenaikan yang lebih cepat daripada perkiraan, dengan kenaikan lain hanya dalam tiga bulan mengangkat suku bunga AS ke kisaran di atas 2%. Pasar keuangan di negara-negara berkembang sedang berfluktuasi karena kenaikan suku bunga AS baru-baru ini. Ditengah ketidakpastian keuangan di pasar negara berkembang, Korea Selatan juga mewaspadai dampak kenaikan suku bunga AS pada pasar keuangannya.



Pemerintah Seoul mengadakan rapat kebijakan keuangan pada tgl.14 Juni yang bertujuan untuk mencegah volatilitas pasar. Pemerintah yakin bahwa kemungkinan arus keluar modal yang drastis akan cukup rendah, menyebutkan bahwa surplus transaski berjalan negara selama 74 bulan berturut-turut dan cadangan devisa yang cukup jumlahnya hampir 400 miliar dolar. Namun demikian, Bank Sentral Korea sedang berada di bawah tekanan yang meningkat.



Mengingat kekhawatiran atas kenaikan suku bunga AS, bursa saham Korea ditutup melemah 2%, dan won Korea terdepresiasi terhadap dolar pada tgl.14 Juni. Pengamat pasar memprediksi Bank Sentral Korea mungkin akan menaikkan suku bunganya dalam rangka mengurangi efek samping dari kesenjangan tingka suku bunga yang semakin melebar antara Korea dan AS.