Perang perdagangan AS –China

Perang dagang AS dan China sedang memanas, dimana keduanya mengancam untuk saling menerapkan tarif yang tinggi. Konflik perdagangan yang mendalam antara dua kekuatan ekonomi terbesar dunia mengganggu kinerja perdagangan Korea Selatan yang berdampak pada sisi ekspor.



Persengketaan perdagangan AS dan China dimulai bulan Maret, saat Trump mengumumkan tarif 25% pada 1.300 produk China senilai 50 miliar dolar. Ketegangan meningkat lebih lanjut karena China memutuskan tarif pembalasan atas produk Amerika. Kedua negara menggelar tiga putaran negosiasi perdagangan, dan mereka nampaknya mencapai semacam kompromi. Namun Trump mengeluarkan ancaman untuk mengenakan tarif 25% pada produk China. Beijing tidak tinggal diam dan memutuskan memberlakukan tarif balasan dengan nilai yang sama. Konflik perdagangan bilateral semakin memuncak, menimbulkan awan gelap pada pasar ekonomi global.



Indeks Harga Saham Gabungan Korea ditutup pada angka 2 ribu 337,83 poin pada tgl.21 Juni, jatuh 1,1% dari hari perdagangan sebelumnya, dan menyentuh titik terendah dalam 9 bulan. Pada hari yang sama, dolar diperdagangkan di level 1.112,8 won, mendorong won Korea ke level terendah dalam waktu tujuh bulan. Fluktuasi saham dan mata uang Korea disebabkan oleh investor global yang mencoba menghindari aset berisiko setelah berita tentang perang perdagangan yang intensif antara G2. Parahnya lagi, sengketa itu akan berdampak negatif pada ekspor Korea Selatan.



China dan AS merupakan dua mitra dagang terbesar bagi Korea Selatan. Jika konflik perdagangan muncul antara dua kekuatan dunia, volume perdagangan global akan menurun, berdampak pada ekonomi Korea yang menjadi andalan ekspor. Kemunduran ekspor China ke AS akan menimbulkan kerugian pada ekspor Korea ke China. Tentunya, masih ada waktu tersisa sebelum AS mengambil tindakan pada tgl.6 Juli. Korea Selatan menantikan kompromi antara AS dan China, tetapi Seoul perlu melakukan tindakan balasannya sendiri.