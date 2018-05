Iconix, produsen serial animasi sukses, ‘Pororo, the Little Penguin’

Dalam ‘Pasar Layanan Korea’ baru-baru ini, para pengusaha tertarik pada Iconix Entertanment, produsen serial animasi televisi populer Korea, ‘Pororo the Little Penguin’, yang disukai oleh anak-anak di seluruh dunia.







CEO Iconix Choi Jong-il mendirikan perusahaan di tahun 2001 dengan mimpi untuk menciptakan animasi yang berbeda dari sebelumnya. Pihaknya memiliki target pasar memproduksi animasi bagi balita, sesuatu yang hampir tidak pernah dicoba di negara lain. Iconix meneliti karakteristik anak-anak di bawah usia 3 tahun dan memilih bayi penguin yang bergerak seperti anak kecil. Penguin tidak dapat terbang, tapi hewan lucu ini dirancang dengan mengenakan kacamata pilot dan helm terbang untuk mencerminkan impiannya untuk terbang. Dengan ceritanya di sudut pandangan anak, animasi tersebut menggambarkan petualangan lucu Pororo dan teman-teman hewannya. Setelah Pororo menjadi hits global dengan mengekspornya ke 140 negara, Iconix merilis serial animasi pupuler lainnya di tahun 2010, ‘Tayo The Little Bus’, juga menikmati popularitas luar biasa di luar negeri, terbukti dalam lebih dari 100 juta klik video di YouTube setiap bulan.

Kedua karakter animasi, Pororo dan Tayo sedang membuat berbagai nilai tambah. Kini nilainya meningkat lebih jauh dengan karakter yang sedang dikomersilkan melalui berbagai saluran baru, seperti video realitas tertambah dan realitas maya yang menampilkan Pororo melalui Youtube. Iconix telah membuka era karakter animasi Korea yang mengglobal dan telah mengubah paradigma animasi Korea.