Menyusul KTT antar-Korea yang bersejarah pada tgl.27 April lalu, muncul ekspektasi yang tinggi atas kerjasama lintas batas di bidang energi, karena Korea Utara tidak mungkin berpusat pada pengembangan ekonomi tanpa kerjasama energi dengan Korea Selatan. Kerja sama energi antar-Korea, sebagai poros lain yang menghubungkan kedua Korea telah dimulai sejak tahun 1994.



Pada bulan Oktober tahun 1994, Pyongyang dan Washington menandatangani Perjanjian Jenewa untuk memecahkan krisis nuklir. Bagian kunci dari perjanjian itu adalah bahwa Korea Utara membekukan fasilitas nuklirnya, sebagai imbalan untuk dua reaktor nuklir air ringan yang mampu menghasilkan 2 juta kilowat listrik. Pemerintah Korea Selatan secara agresif mengikuti proyek reaktor air ringan demi perkembangan hubungan antar-Korea dan perdamaian wilayahnya. Korea Selatan, AS, Jepang dan Uni Eropa bergabung dengan Organisasi Pengembangan Energi Semananjung Korea atau KEDO, yang diluncurkan pada bulan Maret tahun 1995.



Sebanyak 14 ribu warga Korea Selatan mengunjungi Korea Utara untuk proyek reaktor. Loksai konstruksi di Sinpo, provinsi Hamgyeong Selatan, menjadi sebuah tempat untuk pertukaran antar-Korea. Namun proyek reaktor menghadapi krisis di tahun 2002, saat AS mengangkat kecurigaan bahwa Korea Utara menjalankan program nuklir berdasarkan penggunaan uranium yang banyak.



Menyusul Korea Utara telah mengakui program uraniumnya yang sangat banyak, pembangunan reaktor air ringan dan penyediaan minyak berat Washington untuk Korea Utara dihentikan. Sebagai tanggapan, Korea utara kembali menarik mundur dari perjanjian non proliferasi nuklir di tahun 2003 dan perjanjian Jenewa akhirnya dihapus. Setelah itu, masyarakat internasional terus mengupayakan untuk menyelesaikan isu nuklir Korea Utara. Karena tidak ada kemajuan, KEDO secara resmi mengakhiri proyek reaktor air ringan pada bulan Juni tahun 2006.