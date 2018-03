Pre-order album terbaru WANNA ONE meraih 700.000 buah

Album terbaru WANNA ONE mencetak rekor pre-order terbanyak diantara album-album sebelumnya. Pre-order dimulai pada 27 Februari yang lalu, dan dalam 4 hari yaitu pada 2 Maret, mini album kedua WANNA ONE berjudul ‘0+1=1(I PROMISE YOU)’ meraih 700.000 buah pre-order.

Sebelumnya, album debut WANNA ONE ‘1x1=1(To Be One)’ yang rilis bulan Agustus tahun lalu dan repackaged album ‘1-1=0(Nothing Without You)’ terjual lebih dari 1,4 juta buah. Ini membuat banyak pihak penasaran apakah album terbaru ini juga akan terjual hingga jutaan buah.

Album terbaru ini akan resmi rilis pada 19 Maret 2018, dan lagu special berjudul “I.P.U” beserta music video akan keluar pada pukul 18:00 KST, 5 Maret 2018.