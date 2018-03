Lee Hwi Jae dan si kembar Seo Eon & Seo Jun hengkang dari ‘The Return of Superman’

Lee Hwi Jae hengkang dari program KBS, ‘The Return of Superman’. Ia telah merampungkan shooting terakhirnya akhir minggu lalu dan siaran terakhirnya akan tayang pada awal bulan April mendatang.

Lee Hwi Jae beserta anak kembarnya, Lee Seo Eon dan Lee Seo Jun bergabung di program ini pada bulan September 2013 yang lalu. Mereka telah menjalankan program ini selama 6 tahun lamanya. Meski selama itu banyak keluarga yang keluar masuk ke dalam program ini, namun Lee Hwi Jae dan si kembar tetap setia.

Dengan kabar keluarnya Lee Hwi Jae, saat ini tersisa keluarga dari Lee Dong Guk, Sam Hamington, Go Ji Young, Park Hyun Bin dan Bong Tae Gyu di ‘The Return of Superman’.