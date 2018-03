Kontroversi ‘Live Streaming’ Wanna One, agensi buka mulut

Senin (19/3), grup Wanna One yang baru saja ‘come back’ dengan album baru terkena konroversi. Percakapan mereka yang dianggap tidak sopan tersiar secara langsung di acara Star Live Mnet. Anggota Wanna One tidak mengetahui bahwa live streaming telah dimulai.

Percakapan-percakapan tersebut dianggap sangat sensitif, diaantaranya “kenapa kita tidak dapat uang”, “kenapa tidak boleh tidur”, “uang diterima hanya 20%”, dll. Selanjutnya “aku buang air besar pagi ini”, “sebarkan nomor hp saja”, dll juga dianggap kalimat yang rendah. Tak hanya itu, salah satu member juga berkata kasar kepada staff yang dating untuk memberi tahu bahwa siaran akan dimulai.

Melalui Fancafe resmi, Wanna One menyatakan “Karena kesalahan pada siaran hari ini kami meminta maaf telah memberikan image buruk kepada fans. Kami akan berintrospeksi diri juga selalu bersikap rendah hati dan dewasa kapanpun dan dimanapun. Kami akan berusaha sekeras mungkin dan tidak akan pernah melupakan cinta yang besar dari Anda semua. Sekali lagi mohon maaf yang sebesar-besarnya telah mengecewakan dan menyakiti Anda semua”

Agensi Wanna One, YMC Entertainment juga segera menyatakan permintaan maaf atas kontroversi ini. “Kami meminta maaf atas hal tidak baik yang terjadi dalam persiapan Star Live hari ini. Kami turut kecewa atas tersebarnya kata yang sebenarnya tidak diucapkan mereka”.